उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज: कैलाश के गले से निकले सुरों ने बांधा समां

फेस्टिवल की शुरुआत राजस्थानी फोक ऑर्केस्ट्रा से हुई. इनकी ताल एवं पारंपरिक धुनों ने क्षेत्र की समृद्ध संगीत विरासत का नजारा पेश किया.

Kailash Kher performing at the festival.
फेस्टिवल में प्रस्तुति देते कैलाश खेर (ETV Bharat Udaipur)
Published : February 7, 2026 at 8:08 AM IST

उदयपुर: शहर के गांधी ग्राउंड पर भारत और अंतरराष्ट्रीय कलाकार एक साथ नजर आए. संगीत के जरिए सांस्कृतिक झलक दिखाई. संस्कृतियों का मिलन और आदान प्रदान हुआ तो ऐसा लगा मानों उदयपुर वैश्विक मंच बन गया हो. मौका था उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के शुक्रवार शाम आगाज का, जहां विभिन्न ध्वनियों के बीच परंपराओं का प्रभावी संगम देखने को मिला. विविध संगीत कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थानी फोक ऑर्केस्ट्रा से हुई. इनकी ताल और पारंपरिक धुनों ने क्षेत्र की समृद्ध संगीत विरासत को खूबसूरती से दर्शाया. पूरी शाम दर्शकों को बांधे रही. नामी गायक कैलाश खेर के गले ने मंत्रमुग्ध कर दिया.

सबसे अधिक प्रतीक्षित प्रस्तुतियों में कैलाश खेर और कैलासा लाइव रही. इनकी आत्मा को छू लेने वाली गायकी और लोक एवं सूफी परंपरा से जुड़ी सशक्त रचनाओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. ऊर्जा से भरपूर प्रस्तुति में भक्ति, भावना और संगीत की तीव्रता का सुंदर संगम दिखा, जिसने फेस्टिवल के पहले दिन को यादगार बना दिया.

वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर)

नॉर्वेजियन एवं तमिल फोक के मिश्रण पर तालियां: इससे पहले राजस्थानी फोक प्रस्तुति के बाद मंच पर अंतरराष्ट्रीय रंग छाए, जब नॉर्वे के 9 ग्रेडर नॉर्ड ने नॉर्वेजियन और तमिल फोक रॉक के विशिष्ट मिश्रण की बेहतरीन प्रस्तुति दी. उनकी अनोखी क्रॉस-कल्चरल ध्वनियों ने दर्शकों से गहरा जुड़ाव बनाया. इसके बाद अल्जीरिया के सोफियान सैदी ने भावपूर्ण प्रस्तुति से दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया. वैश्विक संगीत तालों के अपने अनूठे संगम के साथ फेस्टिवल की उद्घाटन रात को हमेशा के लिए यादगार बना दिया.

उदयपुर बन रहा ग्लोबल कल्चरल कैपिटल : हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने कहा, संगीत और संस्कृति अनोखे तरीके से अलग-अलग आवाजों को एक सुर में पिरोते हैं. पहले दिन यह बात राजस्थानी लोक संगीत के साथ ग्लोबल आवाजों के मेल से खूबसूरती से दिखाई दी. हिंदुस्तान जिंक और वेदांता युवा टैलेंट को आगे बढ़ने और चमकने का मौका देकर संगीत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं. यह उदयपुर को ग्लोबल कल्चरल कैपिटल में बदलने की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है, जो क्रिएटिविटी और पैशन का जश्न मनाता है. हमें गर्व है कि यह एक प्रीमियर ग्लोबल म्यूजिक इवेंट बन गया है, जो इंटरनेशनल टैलेंट को एक साथ लाकर उदयपुर के दर्शकों से रूबरू हो रहा है.

World Music Festival inaugurated in Udaipur
उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का उद्घाटन (ETV Bharat Udaipur)

आगामी दिनों की लय : ‘सहर’ के फाउंडर संजीव भार्गव बोले, फेस्टिवल का पहला दिन आने वाले दिनों की लय तय करता है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से कलाकारों को एक मंच पर लाना ही वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की मूल भावना है. पहला दिन हमें फिर याद दिला गया कि यह क्यों महत्वपूर्ण है. इसने सच्चे सांस्कृतिक संवाद, साझा भावनाओं और साथ मिलकर संगीत का आनंद लेने की सरल खुशी के लिए खास मंच तैयार किया.

