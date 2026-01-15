ETV Bharat / state

पुण्यतिथि पर याद किये गये मशहूर शायर मुनव्वर राणा; सुमैया राणा बोलीं- 'वालिद की तरबियत को हमेशा जिंदा रखना चाहेंगे'

कैसरबाग स्थित आवास पर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने ईटीवी भारत से बातचीत की.

कैसरबाग स्थित आवास पर बेटी सुमैया राणा, धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली समेत तमाम लोग मौजूद रहे.
कैसरबाग स्थित आवास पर बेटी सुमैया राणा, धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली समेत तमाम लोग मौजूद रहे. (Photo credit: ETV)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 8:35 PM IST

लखनऊ : उर्दू जुबान के मशहूर शायर मुनव्वर राणा को गुरुवार को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया. उन्होंने 71 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया था. उर्दू साहित्य और अपनी गजलों में विशिष्ट योगदान के लिए पहचाने जाने वाले मुनव्वर राणा का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था.

पुण्यतिथि पर याद किये गये मशहूर शायर मुनव्वर राणा (Video credit: ETV Bharat)

कैसरबाग स्थित आवास पर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने ईटीवी भारत से कहा कि जिंदगी का हर लम्हा उनके बिना कैसे गुजरेगा यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उनकी दी हुई तरबियत और तालीम को हमेशा जिंदा रखना चाहेंगे. लोग हम लोगों को देखें तो इस चीज से अंदाजा लगा लें कि इनकी तरबियत इनके वालिद मुनव्वर राना की देन है.

धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मुनव्वर राणा ने उर्दू साहित्य में जो योगदान दिया, उसे उर्दू दुनिया हमेशा याद रखेगी. उनकी वजह से कई तबकों में शायरी और उर्दू पढ़ने की रुचि पैदा हुई.

मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा, धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली व अन्य
मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा, धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली व अन्य (Photo credit: ETV Bharat)

प्रसिद्ध उर्दू शायरा हीना रिज़वी ने कहा कि उनका पहला मुशायरा मुनव्वर राणा की मौजूदगी में हुआ था. उन्होंने मंच पर जिस अंदाज़ से शायरी सुनी जाती थी, वह दृश्य आज भी यादगार है. आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन शायरों की दुनिया में उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी.

पुण्यतिथि पर याद किये गये मशहूर शायर मुनव्वर राणा
पुण्यतिथि पर याद किये गये मशहूर शायर मुनव्वर राणा (Photo credit: ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में उनकी बेटी सुमैया राणा ने कहा कि उर्दू शायरी और साहित्य में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. परिवार की इच्छा है कि उनकी परंपरा आगे बढ़े और उनके नाम पर एक कॉलेज स्थापित किया जाए, जहां सिर्फ़ साहित्य और संस्कृति की पढ़ाई हो.



बता दें कि मुनव्वर राणा ने उर्दू, हिंदी, बंगाली सहित कई भाषाओं में कविता की, लेकिन असली पहचान उन्हें उर्दू शायरी से मिली. मां पर लिखे गए उनके अशआर (शेर) आम और ख़ास सभी में लोकप्रिय हुए.

मुनव्वर राणा कई महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़े रहे. उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी की प्रबंध समिति के सदस्य रहे. इसके अलावा उर्दू दैनिक मुस्लिम दुनिया (लखनऊ) और हिंदी साप्ताहिक जन बयान के संपादन से भी जुड़े रहे.

