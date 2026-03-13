ETV Bharat / state

18 मार्च को भोपाल में जुटेंगे देशभर के कवि, कुमार विश्वास ने बताया राजधानी आने का पुराना किस्सा

राजधानी भोपाल में 18 मार्च को जुटेंगे देशभर के कई कवि, डॉ. कुमार विश्वास भी करेंगे शिरकत, हिंदू नववर्ष को लेकर प्रोग्राम.

DR KUMAR VISHVAS VISIT BHOPAL
18 मार्च को भोपाल में जुटेंगे देशभर के कवि (Dr. Kumar Vishwas X Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
भोपाल: हिंदू नववर्ष के अवसर पर राजधानी कविता और संस्कृति के रंग में सराबोर होने जा रही है. 'कर्मश्री' संस्था द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के 25वें वर्ष पर देशभर के प्रख्यात कवि एक ही मंच पर जुटेंगे. इस भव्य आयोजन के लिए प्रख्यात कवि डॉ. कुमार विश्वास ने वीडियो संदेश जारी कर भोपालवासियों को आमंत्रित किया है. उन्होंने अपने संदेश में शहर से अपने गहरे भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि भोपाल का स्नेह उन्हें हमेशा इस मंच तक खींच लाता है.

26 साल पुराने संकल्प से शुरू हुई परंपरा

डॉ. कुमार विश्वास ने अपने वीडियो संदेश में उस घटना को याद किया, जिसने इस आयोजन की नींव रखी. उन्होंने बताया कि करीब 26 वर्ष पहले भोपाल के एक कार्यक्रम में अंग्रेजी नववर्ष को लेकर किए गए उनके व्यंग्य ने विधायक रामेश्वर शर्मा को प्रेरित किया. उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि भारतीय नववर्ष ‘वर्ष प्रतिपदा’ पर हर साल भव्य सांस्कृतिक आयोजन किया जाएगा. यह संकल्प आज 25 वर्षों की परंपरा में बदल चुका है.

कुमार विश्वास ने वीडियो जारी कर प्रोग्राम के बारे में बताया (ETV Bharat)

कुमार विश्वास ने बताई काव्य मंच से जुड़ी पुरानी यादें

डॉ. विश्वास ने बताया कि "इस यात्रा के शुरुआती 15-16 वर्षों तक उन्होंने स्वयं इस मंच का संचालन किया है. उन्होंने कहा कि शुरुआत में लगाया गया यह पौधा आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जिसके नीचे हजारों श्रोता बैठते हैं और देश के नामचीन कवि अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हैं."

Rameshwar Sharma Program Bhopal
रामेश्वर शर्मा आयोजित कर रहे आयोजन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ

इस साल यह भव्य आयोजन 18 मार्च को रात 8 बजे टीटी नगर स्टेडियम स्थित अटल पथ, तात्या टोपे स्टेडियम मार्ग पर आयोजित होगा. इस कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दीप प्रज्वलित कर करेंगे. कर्मश्री संस्था के अध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि "इस कवि सम्मेलन में डॉ. कुमार विश्वास सहित देश के कई प्रतिष्ठित कवि भाग लेंगे. मंच से हास्य, व्यंग्य, गीत, श्रृंगार और ओज रस की कविताओं की प्रस्तुति होगी."

