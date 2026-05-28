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बशीर बद्र: आम ज़बान में तसव्वूर के आसमान से हक़ीक़त की ज़मीन तक का शायर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की माटी ने देश को एक से बढ़कर एक कई महान रचनाकार और सृजन के महारथी दिए हैं. इन्हीं में से एक बेहद मशहूर और सम्मानित नाम है, डॉ. बशीर बद्र. ऐसे तो ग़ज़ल हमेशा से हुस्न-ओ-इश्क़ का लयात्मक अफ़साना कहती रही है, लेकिन बशीर बद्र उर्दू शायरी के उन चंद नामोंम में हैं, जिन्होंने ग़ज़ल को राजा-महाराजाओं की अट्टालिकाओं और दरबारों से बाहर ले आकर सड़क और गली कूचों के किरदार और उनकी परेशानियों से जोड़ दिया. यही वजह है कि उनकी शायरी में सादगी है, गहरा दर्द है और सीधे दिलों में उतर जाने वाले लफ़्ज़ हैं. उनकी यही ख़ासियत उन्हें सभी उम्र के लोगों का पसंदीदा शायर बना देती है. बशीर बद्र का उत्तर प्रदेश से बेहद गहरा और ख़ास नाता रहा है.

उत्तर प्रदेश और बशीर बद्र का सफ़र

साल 1935 में बशीर बद्र का जन्म उसी अयोध्या में हुआ था, जहां भगवान राम पैदा हुए थे. इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरती ने उनके भीतर की संवेदनशीलता को गहराई दी थी. शुरुआती पढ़ाई की बुनियाद अयोध्या में ही पड़ी, लेकिन बाक़ी की स्टडी उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) से पूरी की. एएमयू से उन्होंने बी.ए., एम.ए. और फिर पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की.

अलीगढ़ जाने के बाद उन्हें एक अदबी,यानी साहित्यिक माहौल मिला और इसी माहौल ने उनके भीतर की लय को शब्द बख़्शा और दोनों ने मिलकर उनकी शायरी की वह पगडंडी विकसित कर दी, जिस पर वह ताज़िंदगी चलते रहे. अपनी शैक्षणिक डिग्रियां पूरी करने के बाद उन्होंने मेरठ के एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जहां वह तक़रीबन सत्रह सालों तक बतौर उर्दू के प्रोफ़ेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दीं. अयोध्या,अलीगढ़ और मेरठ उनके लिए महज़ शहर नहीं थे, बल्कि उनकी ज़िंदगी और सृजनशीलत पर इन शहरों की बेहद गहरी छाप थी.

ग़ज़ल को मिली एक नई ज़बान

जिस दौर में बशीर बद्र ग़ज़ल की दुनिया में दाख़िल हुए थे, वह ज़माना ग़ज़लों के लिए भाषाई स्तर पर बहुत मुश्किल, जटिल और भारी-भरकम शब्दों के इस्तेमाल का था. मगर, उन्हें ग़ज़ल को अगर आम लोगों तक पहुंचाना था, तो उसे एक ऐसी ज़बान भी बख़्शनी थी, जो आम लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाए और ग़ज़ल सिर्फ़ ग़ज़ल न रहे, बल्कि सोच को प्रोग्रेसिव करने का एक ज़रिया भी बने. बशीर बद्र ने अपनी शायरी में उन शब्दों का इस्तेमाल किया, जो हम और आप रोज़ अपने घरों और संगी-साथियों के साथ बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं.

चूंकि ज़िंदगी से मोहब्बत अलग नहीं किया जा सकता, ज़ाहिर है कि आम लोगों के जज़्बात को शब्दों में ढालने के उस्ताद बशीर बद्र की शायरी का मजमून भी मोहब्बत बना, लेकिन उनकी शायरी में सिर्फ़ मोहब्बत-इश्क़ या हुस्न ही नहीं है, बल्कि,जुदाई, समाज का सच और ज़िंदगी की जद्दोज़हद भी हैं.

उनके कुछ मशहूर शेर,जो आम लोगों की ज़ुबान पर हैं

बशीर बद्र के लिखे कई शेर आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। जब भी कोई अपनों से दूर होता है या जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता है, तो उनके शेर हौसला देते हैं. उनका एक बेहद मशहूर शेर है:

"कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से,

ये नए मिज़ाज का शहर है, ज़रा फ़ासले से मिला करो।"

ज़िंदगी की कोई मंज़िल नहीं होती।इंसान सफ़र में रहता है,लेकिन मुलाक़ात के मौक़े उन्हें को नसीब है,जो सफ़र में है। इस मौजूं पर उनका एक मशहूर शेर है-