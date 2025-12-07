ETV Bharat / state

झांसी के प्रसिद्ध मनसिल माता मंदिर के पुजारी पर जीजा-साले ने किया हमला, ग्वालियर हुई मौत

झांसी: जिले के प्रसिद्ध मनसिल माता मंदिर के पुजारी पर जीजा-साले ने पांच दिन पहले लोहे की रोड से हमला कर दिया था. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मंदिर की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जीजा-साले पुजारी को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे है. फिलहाल पुलिस मामले मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.



बरुआसागर में स्थित प्रसिद्ध मनसिल माता मंदिर में विशाल कुशवाहा (22) पिछले करीब 3 साल से पुजारी थे. वह अविवाहित थे. मृतक के बड़े भाई सुरेंद्र कुशवाहा ने बताया 2 दिसंबर की रात लगभग 8 बजे विशाल मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहा था. इस दौरान मंदिर में बालाराम उर्फ बाला अपने जीजा सलिल के साथ मंदिर में आया और विशाल को गाली देने लगा. जिसका विरोध करने पर उन्होंने विशाल के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद जीजा और साले ने कमरे में रखे लोहे के रोड से पुजारी पर ताबड़तोड़ हमला कर भाग गए. घायल को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करया गया. जहां से उसे ग्वालियर रेफर किया गया. जहां आज इलाज के दौरान विशाल की मौत हो गई.

बरुआसागर थाना प्रभारी राहुल राठौर ने बताया कि पुराने विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है. परिजनों की तहरीर पर मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. जल्द ही आरिपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.