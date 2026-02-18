ETV Bharat / state

Special : 300 साल की विरासत, रामगंज की जूतियों में बसता है हुनर और इतिहास

पहले जूतियों की सिलाई भी हाथ से होती थी, लेकिन अब मशीनों से होती है. उन्होंने कहा कि चमड़े की जूतियों का कारोबार तो लगभग बंद हो गया, क्योंकि उसकी लागत ज्यादा आती है और मुनाफा कम होता है. इसलिए अब वेलवेट, फोम अउर दूसरी पदार्थ से जूतियां बनाई जाती हैं, जिन पर पूरा काम मशीन से होता है. पहले चमड़े का शॉल लगाया जाता था, लेकिन अब प्लास्टिक का शॉल जूती में लगाया जाता है.

चार पीढ़ियों से हो रहा है काम : जूतियां बनाने वाले कारीगर हैदर खान का कहना है कि 300 साल से भी ज्यादा समय से यहां पर जूतियां बनाने का काम हो रहा है. उनकी पांचवीं पीढ़ी यह काम कर रही है. उन्होंने बताया कि अकेले रामगंज मोहल्ले में करीब 500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी आजीविका का साधन आज केवल जूतियां बनाने पर ही निर्भर है. उन्होंने कहा कि पहले जूतियां हाथ से बनाई जाती थीं, लेकिन अब मशीनों का इस्तेमाल होता है. जूतियां बनाने के काम में भी दिन रात का असर आ गया है

चार पीढ़ियों से हो रहा जूतियां बनाने का काम : रामगंज बाजार की तंग गलियों में मुस्लिम मोची परिवार रहते हैं, जिनमें चार पीढ़ियों से चमड़े और अन्य किस्म की मोजड़ी, नागरा जूती और अन्य प्रकार की जूतियां बनाने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी चल आ रहा है. यहां आज भी हर घरों में पूरे परिवार के लोग दिन-रात जूती बनाते हुए ही नजर आते हैं.

चमड़े की मोजड़ी, नागरा जूती और राजस्थानी जूती बनाने वाले कारीगरों को महाराजा जयसिंह द्वितीय ने पहले बड़ी चौपड़ के पास ख्वास जी के रास्ते में लाकर बसाया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम मोचियों को रामगंज बाजार के पास लाकर बसाया था. जहां मुस्लिम मोचियों को रहमानी बिरादरी के नाम से जाना जाता है. रामगंज बाजार में ही रहमानिया गर्ल्स स्कूल और रहमानिया मस्जिद मशहूर है. इसके आसपास करीब 500 मुस्लिम मोची परिवार रहते हैं, जिनकी आजीविका का साधन जूतियां बनाना ही हैं.

जयपुर: 18 नवंबर 1728 को आमेर के कछवाहा वंश के शासक मिर्जा राजा जयसिंह ने जब जयपुर नगर की स्थापना की थी, तब उन्होंने अलग-अलग और पारंगत कलाओं में निपुण कारीगरों को जयपुर के अलग-अलग मोहल्ले में लाकर बसाया था. जयपुर के शासक कला प्रेमी थे. यही वजह है कि उन्होंने हस्तकला को भी बढ़ावा दिया था. इन्हीं में से एक कला जयपुर की प्रसिद्ध जूतियां बनाने वाले कारीगर भी हैं जो मुस्लिम मोची के नाम से जाने पहचाने जाते हैं.

जूता व्यवसायी तौफीक अहमद का कहना है कि उनकी भी चार पीढ़ी इसी काम में बीत चुकी है. पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम होता है ये हमारा पुश्तैनी काम है. हमारी बिरादरी की 90 फीसदी लोग यही काम करते हैं. कुछ जवाहरात और दूसरे काम भी करते हैं. उन्होंने कहा कि चमड़े का काम अभी भी होता है, लेकिन चमड़े की जूतियां बनाने वाले कारीगर बचे नहीं हैं और अब सारा काम मशीनों से होता है. इसमें टाइम भी कम लगता है. इसलिए मशीन का उपयोग ज्यादा करते हैं.

घर पर जूतियां तैयार करने में जुटे कारीगर (ETV Bharat Jaipur)

पहले जूतियों पर हाथ से होती थी कढ़ाई : उन्होंने बताया कि पहले जूतियों पर सिलाई और कढ़ाई हाथ से होती थी, लेकिन अब सारा काम मशीनों से होता है और पेस्टिंग का काम भी मशीन से ही किया जाता है. असीम अली का कहना है कि हमारी पांचवीं पीढ़ी भी यही काम कर रही है. जयपुर में तो लगभग चमड़े का काम बंद हो चुका है. सिलाई का काम बंद हो चुका है. पेस्टिंग का काम ज्यादा होता है. पहले चमड़े की कटिंग, जूते की सिलाई सब हाथ से होती थी, लेकिन अब सब मशीन का काम है.

हाथ की कड़ाई से लेकर कंप्यूटराइज डिजाइन तक का सफर (ETV Bharat Jaipur)

भारत सहित कई देशों में डिमांड : उन्होंने बताया कि जयपुर की जूतियों की डिमांड पहले भारत के कई शहरों और प्रदेशों में थीं, लेकिन अब विश्व के कई देशों में भी डिमांड है. विदेशों के बिजनेस एक्सपो में जयपुरी जूती की डिमांड है.

रामगंज की जूतियों में बसता है हुनर और इतिहास (ETV Bharat Jaipur)

ऐसे तैयार होती हैं जयपुर की जूतियां :

1. कच्चे माल का चयन : पहले मोटे और मजबूत चमड़े का इस्तेमाल होता था, लेकिन बढ़ती लागत और कम मुनाफे के कारण अब वेलवेट, फोम और सिंथेटिक सामग्री का उपयोग अधिक होने लगा है. खास ऑर्डर पर अभी भी शुद्ध चमड़े की जूतियां तैयार की जाती हैं.

2. कटिंग और डिजाइन : डिजाइन के अनुसार वेल्वेट कपड़े या चमड़े की कटिंग की जाती है. पारंपरिक राजस्थानी पैटर्न के साथ-साथ आधुनिक डिजाइन भी तैयार किए जाते हैं, ताकि बदलती फैशन की मांग को पूरा किया जा सके.

3. कढ़ाई, कशीदाकारी और मीनाकारी : रामगंज की जूतियों की असली पहचान उनकी बारीक कढ़ाई और मीनाकारी है. पहले यह पूरा काम हाथ से किया जाता था. आज मशीन और कंप्यूटराइज्ड डिजाइन का उपयोग बढ़ गया है, लेकिन हाथ की कढ़ाई वाली जूतियों की मांग अब भी बनी हुई है.

4. सिलाई और असेंबलिंग : ऊपरी हिस्से को शॉल से जोड़ा जाता है. पहले पूरी सिलाई हाथ से होती थी, अब अधिकांश काम मशीनों से किया जाता है. प्रीमियम ऑर्डर पर हाथ की सिलाई भी की जाती है.

5. फिनिशिंग और जांच : तैयार जूतियों की फिटिंग, मजबूती और डिजाइन की जांच की जाती है. आजकल टेस्टिंग और फिनिशिंग का काम भी तकनीकी उपकरणों की मदद से किया जा रहा है.