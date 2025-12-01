ETV Bharat / state

कुंभलगढ़ फेस्टिवल का रंगारंग आगाज, संस्कृति कलाओं की गूंज से महकेगा किला, परफॉर्मेंस से बिखरेंगे लोक रंग

उदयपुर संभाग के कुंभलगढ़ दुर्ग में तीन दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन किया गया.

कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आगाज
कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आगाज (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर : विश्वप्रसिद्ध कुंभलगढ़ किले में सोमवार को कुंभलगढ़ फेस्टिवल का शाही आगाज हुआ. तीन दिनों तक चलने वाला यह फेस्टिवल में लोक कलाओं और राजस्थान की परंपराओं की अनूठी छटा बिखेरेगा. जगमग रोशनी परंपरागत ढोल-नगाड़ों की थाप और गरिमापूर्ण स्वागत ने कार्यक्रम की भव्यता में चार चांद लगा दिए. देश-विदेश से आए पर्यटकों और कलाकारों की मौजूदगी ने माहौल को और भी खास बना दिया.

ये रहेंगे कार्यक्रम : उप निदेशक पर्यटन शिखा सक्सेना ने बताया कि महोत्सव के कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार 1 दिसंबर शाम 7 बजे एकम मैत्रेयी पहाड़ी द्वारा विभिन्न नृत्य शैलियों का वाइब्रेंट कोलाज प्रस्तुत किया जाएगा. 2 दिसंबर को शाम 7 बजे लोकराग संदीप रत्नू द्वारा लोक संगीत का नाट्य प्रस्तुतीकरण होगा. जबकि 3 दिसंबर को शाम 7 बजे नगाड़ा कॉन्सर्ट डांसिंग पीकॉक द्वारा ड्रम ओडिसी का भव्य आयोजन किया जाएगा. सभी कार्यक्रम कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद में आयोजित होंगे. साथ ही 1 से 3 दिसंबर तक तीनों दिन दोपहर के समय राजस्थानी लोक नृत्य एवं संगीत, पगड़ी पहनो प्रतियोगिता, टग ऑफ वॉर आदि कार्यक्रम आयोजित होंगे.

कुंभलगढ़ में तीन दिवसीय फेस्टिवल शुरू (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर)

इसे भी पढ़ें : बेटी की शादी में बारातियों को गिफ्ट किए 'हेलमेट', सड़क सुरक्षा की दिलाई शपथ, हो रही तारीफ

परफॉर्मेंस से बिखरेंगे लोक रंग
परफॉर्मेंस से बिखरेंगे लोक रंग (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

फेस्टिवल का इतिहास : कुंभलगढ़ फेस्टिवल की शुरुआत राजस्थान पर्यटन विभाग ने राज्य लोक कलाओं को वैश्विक मंच देने के उद्देश्य से की थी. मेवाड़ की वीरधरा पर स्थित यह किला जिसे महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था. न सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि कला-परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है. इसी सांस्कृतिक गौरव को जीवंत रखने के लिए हर वर्ष यहां यह उत्सव आयोजित किया जाता है. महोत्सव में राजस्थान के अलावा देशभर की विविध कला शैलियों को एक मंच पर पेश किया जाता है. धीरे-धीरे यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुका है और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

संस्कृति कलाओं की गूंज से महकेगा किला
संस्कृति कलाओं की गूंज से महकेगा किला (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

इस बार के मुख्य आयोजन : कुंभलगढ़ फेस्टिवल 2025 में इस बार कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं. उद्घाटन समारोह में पारंपरिक गैर, गवरी, कलबेलिया और भवाई नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया. शाम को लेजर लाइट शो के साथ मेवाड़ की गौरव गाथा’ का विशेष प्रदर्शन दर्शाया जाएगा. जिसने किले के इतिहास को आधुनिक तकनीक से जीवंत कर दिया

तीन दिवसीय महोत्सव में लोक नृत्य, लोकसंगीत, शिल्प प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. इस वर्ष कार्यक्रमों में विविधता के साथ नवीन आकर्षण भी जोड़े गए हैं. महोत्सव के दूसरे दिन फोक आर्ट प्रतियोगिता, पेंटिंग वर्कशॉप, पारंपरिक वाद्ययंत्रों की जुगलबंदी और युवा कलाकारों के लिए ‘ओपन स्टेज’ कार्यक्रम रखा गया है. पर्यटकों के लिए ऊंट सफारी, स्थानीय व्यंजनों का फूड ज़ोन और हैंडीक्राफ्ट बाज़ार विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगे. जहां स्थानीय कारीगर अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन करेंगे. अंतिम दिन प्रसिद्ध शास्त्रीय और लोक संगीत कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे.

TAGGED:

कुंभलगढ़ फेस्टिवल
रंगारंग आगाज
3 DAY FESTIVAL IN KUMBHALGARH
KUMBHALGARH FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.