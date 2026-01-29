मेवल की प्रसिद्ध शक्तिपीठ ईडाणा माता ने किया अग्नि स्नान, दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त

ETV Bharat / state

January 29, 2026

उदयपुर: उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर सलूंबर के ईडाणा गांव स्थित मेवल अंचल की आस्था का प्रमुख केंद्र मानी जाने वाली प्रसिद्ध शक्तिपीठ ईडाणा माता मंदिर में गुरुवार को माता का दिव्य अग्नि स्नान संपन्न हुआ. इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए क्षेत्र सहित दूर-दराज से हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थ ईडाणा माता धाम पहुंच गए. पूरा मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठा और एक भक्तिमय वातावरण बन गया.

स्थानीय व्यक्ति राजेश ने बताया कि ईडाणा माता शक्तिपीठ विशेष रूप से अपने अग्नि स्नान की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है. मान्यता है कि माता स्वयं अग्नि में प्रवेश कर दिव्य स्नान करती हैं और इस अलौकिक दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसी आस्था के कारण हर वर्ष अग्नि स्नान के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. भक्त माता के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए. महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा गया. कई श्रद्धालु परिवार सहित पहुंचे और माता से सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता की कामना की. मंदिर प्रशासन एवं स्थानीय युवाओं द्वारा व्यवस्थाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे.

स्थानीय व्यक्ति गोविंद ने बताया कि ईडाणा माता मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि मेवल क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी है. यहां होने वाला अग्नि स्नान पूरे राजस्थान में अपनी अलग पहचान रखता है. भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से माता के अग्नि स्नान के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है. उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर सलूंबर तहसील के ईडाणा गांव में स्थित यह एक अनोखा मंदिर है, जिसे ईडाणा माता या मेवल की महारानी के नाम से जाना जाता है. यह मंदिर इसलिए अनोखा है, क्योंकि यहां माता रानी का अग्नि स्नान होता है. देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी इस देवी स्थल की ख्याति है. दूर-दूर से लोग मां का आशीर्वाद लेने आते हैं.

माता के अग्निस्नान वाला देश का एकमात्र मंदिर: देश-विदेश का यह एकमात्र मंदिर माना जाता है, जहां माता रानी स्वयं अपने मंदिर में अग्नि स्नान करती हैं. भक्तों ने बताया कि जैसे ही माता रानी पर भार होते ही माताजी अग्नि स्नान कर लेती हैं. इसमें माता को चढ़ाई गई चुनरी और अन्य वस्त्र आदि भस्म हो जाते हैं. इस दौरान अग्नि नजदीक के बरगद के पेड़ को भी अपनी चपेट में ले लेती है, लेकिन माता रानी की मूर्ति पर इस अग्नि स्नान का कोई असर नहीं होता. अग्नि स्नान के बाद भी माता की मूर्ति बिल्कुल सही-सलामत रहती है. वहीं दूसरी ओर, माता के समीप अखंड ज्योत भी निरंतर जलती रहती है. अग्नि स्नान के दौरान भक्तों के चढ़ाए गए चुनरी, धागे आदि सभी अग्नि में भस्म हो जाते हैं.

आग्नि स्नान की तिथि निश्चित नहींः स्थानीय निवासी बताते हैं कि आज तक कोई यह पता नहीं लगा सका है कि यह आग भला कैसे लगती है और आग कब लगती है. वहीं, कभी साल में दो बार तो कभी एक बार मातारानी अग्नि स्नान करती हैं. कई बार ऐसा भी हुआ है कि माता ने पूरे सालभर अग्नि स्नान नहीं किया. स्थानीय लोगों की मानें तो इस अग्नि स्नान का कोई समय और तिथि तय नहीं है.

