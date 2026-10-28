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किताब और फूल के मेले तो बहुत देखे, अब देखिए 'गधा-खच्चर मेला'

देवां का ऐतिहासिक मेला ( Photo Credit: ETV Bharat )

बाराबंकी: किताबों, फूलों और शिल्पकला के मेलों की रौनक तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन क्या कभी गधों और खच्चरों का ऐसा बाजार देखा है जहां लाखों की बोलियां लगती हैं ? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सदियों से एक ऐसा ही अनोखा मेला सजता है, जहां देश-विदेश से आने वाले व्यापारियों के लिए गधे और खच्चर खरीदना किसी शान से कम नहीं है.

किताब और फूल मेले तो बहुत देखे, अब देखिए 'गधा-खच्चर मेला' (Video Credit: ETV Bharat)

मेले का इतिहास: हर साल कार्तिक महीने में दीपावली से पहले यहां के देवां कस्बे में महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता सैयद कुर्बान अली शाह की याद में मेला लगता है. दस दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक देवां मेले में यूं तो बर्तन, लकड़ी, लोहे और खिलौनों के सामानों की दुकानों के अलावा कपड़ों और खानपान की हजारों दुकानें लगती हैं. विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां और झूले भी लगते हैं लेकिन मेले का सबसे बड़ा आकर्षण यहां लगने वाला पशु बाजार है. जिनमें घोड़े, खच्चर, गधे और दूसरे मवेशी खरीदे और बेचे जाते हैं. कुछ लोग तो केवल गधे और खच्चर खरीदने ही आते हैं.