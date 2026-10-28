किताब और फूल के मेले तो बहुत देखे, अब देखिए 'गधा-खच्चर मेला'
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता अलीम शेख की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:59 PM IST
बाराबंकी: किताबों, फूलों और शिल्पकला के मेलों की रौनक तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन क्या कभी गधों और खच्चरों का ऐसा बाजार देखा है जहां लाखों की बोलियां लगती हैं ? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सदियों से एक ऐसा ही अनोखा मेला सजता है, जहां देश-विदेश से आने वाले व्यापारियों के लिए गधे और खच्चर खरीदना किसी शान से कम नहीं है.
मेले का इतिहास: हर साल कार्तिक महीने में दीपावली से पहले यहां के देवां कस्बे में महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता सैयद कुर्बान अली शाह की याद में मेला लगता है. दस दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक देवां मेले में यूं तो बर्तन, लकड़ी, लोहे और खिलौनों के सामानों की दुकानों के अलावा कपड़ों और खानपान की हजारों दुकानें लगती हैं. विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां और झूले भी लगते हैं लेकिन मेले का सबसे बड़ा आकर्षण यहां लगने वाला पशु बाजार है. जिनमें घोड़े, खच्चर, गधे और दूसरे मवेशी खरीदे और बेचे जाते हैं. कुछ लोग तो केवल गधे और खच्चर खरीदने ही आते हैं.
सवाल प्रतिष्ठा का है: मेले के शुभारंभ से तीन चार दिन पहले से ही गधों और खच्चरों की यह बाजार सज जाती है. वैसे तो चित्रकूट, हापुड़ और बलिया समेत कई जिलों में भी गधे और खच्चरों का मेला लगता है लेकिन बाराबंकी के देवां में लगने वाले इस मेले का अपना एक अलग ही क्रेज है. यहां से गधे या खच्चर बेचकर या खरीदकर ले जाना व्यापारी अपनी शान समझते हैं.
गधे पालना आसान काम नही है. इनकी जमीन में लोटने की खास आदत के चलते बड़ी जगह होनी चाहिए. चारागाह होनी चाहिए. ठंडक में इनके खान पान पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है.- मो. सलीम, खरीददार, बनारस
दूर देश से आते हैं लोग: इस मेले में लखनऊ,लखीमपुर, बनारस,मऊ समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि बिहार और नेपाल से लोग गधे और खच्चर खरीदने या बेचने आते हैं. यहां 15 हजार रुपये से लगाकर 2 लाख रुपये तक के खच्चर और गधे आपको मिल जाएंगे.
भले ही गधे या खच्चर का मजाक उड़ाया जाता हो लेकिन अपनी ताकत और मजबूती के चलते ये भारी बोझा लादकर वहां तक पहुंच जाते हैं जहां आम मशीनों का पहुंच पाना नामुमकिन होता है और शायद यही वजह है कि अपनी उपयोगिता के चलते ही ये महंगे बिकते हैं.- पृथ्वीनाथ, खच्चर पालक, लखनऊ
गधा वर्सेज खच्चर: गधा, घोड़े की ही प्रजाति की एक उपजाति है. साइज में यह घोड़े से छोटा होता है, लेकिन कान बड़े होते हैं.जबकि खच्चर ,घोड़ी और गधे के क्रॉस से पैदा होते हैं. इनके सर पर घोड़ों की तुलना में बाल कम होते हैं और इनके खुर छोटे होते हैं. चाल और मजबूती का अंदाजा लगाकर ही खरीददारों द्वारा इनकी कीमतें तय की जाती हैं. नर खच्चर या गधे की कीमत कम होती है जबकि मादा गधे और खच्चर महंगे बिकते हैं.
गधों के मुकाबले खच्चरों की मांग ज्यादा रहती है क्योंकि खच्चर बहुत ही ताकतवर जानवर होता है. उस पर गधे के मुकाबले ज्यादा बोझा लादा जा सकता है और वह गधे के मुकाबले फुर्तीला भी बहुत होता है.- शहाबुद्दीन, खरीददार ,मऊ
कहां होता है इस्तेमाल: गधों या खच्चर का इस्तेमाल बोझा ढोने के लिए किया जाता है. ईंट भट्ठों पर इनका प्रयोग तो बहुत ज्यादा होता है.कुछ इलाकों में इनसे मिट्टी,बालू, मौरंग और लकड़ी भी ढोई जाती है. कुछ इलाकों में इनका प्रयोग बुग्गी खींचने में किया जाता है. खच्चरों का प्रयोग खास तौर पर पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए सवारी के रूप में किया जाता है. जहां गाड़ियां आसानी से नही पहुंच सकती. गधे या खच्चर बोझा लेकर आसानी से पहुंच जाते हैं.
डिमांड कम होने से निराशा: गधे और खच्चर के कारोबारियों का कहना है कि अब धंधे में पहले वाली बात नही.वक्त बदलने के साथ ही इनकी डिमांड कम होने लगी है क्योंकि अब इनकी जगह मशीनें लेने लगी हैं. कई व्यापारियों के जानवर नहीं बिक पाने से उनमें खासी निराशा है. हालांकि इनका कहना है कि मेला इस बार अच्छा है. कीमतें भी उनके मनमाफिक हैं लेकिन खरीददार कम हैं. मेले में अब वसूली ज्यादा होने लगी है. जमीन का किराया, महंगी लिखाई और गेट पास के बढ़ते खर्च से भी खासी निराशा है. जानवर न बिक पाने से इन्हें दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा है. एक तो कई दिनों तक इन्हें रखकर उन्हें खिलाया पिलाया और अब वापस ले जाने में इन्हें 500 रुपये की रसीद कटानी होती है.
बदलते दौर में भले ही गाड़ियां और मशीनें आ गई हों, लेकिन देवां का यह ऐतिहासिक मेला आज भी हमारी सांस्कृतिक विविधता और ग्रामीण व्यापार की जड़ों को जिंदा रखे हुए है. यहां गधों और खच्चरों का यह बाजार सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक अनोखी परंपरा है जो सरहदों को पार कर लोगों को जोड़ती है.
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