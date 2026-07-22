Special : बीकानेर का ऐतिहासिक चूड़ी बाजार, जहां सदियों से खनक रही परंपरा-संस्कृति और सुहाग की पहचान
आधुनिक दौर में भी बीकानेर के ऐतिहासिक चूड़ी बाजार की रौनक बरकरार है. अरविन्द व्यास की रिपोर्ट...
Published : July 22, 2026 at 4:46 PM IST
बीकानेर: परकोटे के भीतर स्थित बीकानेर का ऐतिहासिक चूड़ी बाजार केवल एक व्यापारिक बाजार नहीं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला और सुहाग की सदियों पुरानी परंपरा का जीवंत प्रतीक है. यहां की संकरी गलियां, वर्षों पुरानी दुकानें, लाख की चूड़ियों की मनमोहक चमक और कारीगरों के कुशल हाथ आज भी बीकानेर के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करते हैं. समय बदला, बाजार बदले, लोगों की पसंद बदली, लेकिन चूड़ी बाजार की पहचान आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसी रियासतकाल में थी.
बीकानेर स्थापना के साथ का इतिहास : बीकानेर नगर की स्थापना राव बीका द्वारा किए जाने के बाद परकोटे के भीतर विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अलग-अलग बाजार बसाए गए. सर्राफा बाजार, कपड़ा बाजार, तेलीवाड़ा, मोहता चौक, कोटगेट क्षेत्र की तरह चूड़ी बाजार भी धीरे-धीरे अपने विशेष व्यापार के कारण प्रसिद्ध होता गया. पहले इस बाजार को दांती बाजार कहा जाता था. यहां हाथी दांत से बनी चूड़ियां और चूड़े बनाए जाते थे, लेकिन धीरे-धीरे हाथी दांत की जगह कांच, प्लास्टिक और लाख की चूड़ियों ने ले ली और धीरे-धीरे इस बाजार को चूड़ी बाजार के नाम से जाना जाने लगा.
रियासतकाल में राजघराने तक पहुंचती थीं चूड़ियां : बीकानेर रियासत के समय इस बाजार की प्रतिष्ठा केवल आम लोगों तक सीमित नहीं थी. यहां तैयार होने वाली हाथी दांत और लाख की चूड़ियां राजपरिवारों तक पहुंचती थीं. चूड़ी विक्रेता गुलाम हैदर बताते हैं कि उनके पूर्वज बीकानेर के राजघराने की महिलाओं के लिए हाथी दांत और लाख की चूड़ियां बनाने का कार्य करते थे.
यह हुनर पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिवारों में हस्तांतरित होता रहा और आज भी उनके परिवार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. वे बताते हैं कि पहले हाथीदांत की चूड़ियों की बड़ी मांग रहती थी, लेकिन वन्य जीव संरक्षण कानून लागू होने के बाद हाथी दांत से चूड़ियां बनना पूरी तरह बंद हो गया. इसके बाद लाख, कांच और अन्य पारंपरिक सामग्री से बनने वाली चूड़ियों ने अपनी अलग पहचान बनाई. आज भी लाख की चूड़ियां इस बाजार की सबसे बड़ी पहचान है.
बीकानेर का सुहाग का चूड़ा आज भी देशभर में प्रसिद्ध : गुलाम हैदर बताते हैं कि बीकानेर का सुहाग का चूड़ा आज भी पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है. राजस्थान ही नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, इंदौर और देश के अनेक शहरों में बीकानेर से तैयार चूड़ियां भेजी जाती हैं. विवाह सीजन में इनकी मांग कई गुना बढ़ जाती है. लाल, मरून, हरे और पारंपरिक रंगों में तैयार होने वाला सुहाग का चूड़ा आज भी नवविवाहित महिलाओं की पहली पसंद माना जाता है.
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जानिए क्या है 'जिंद्रा' ? : बीकानेर के चूड़ी बाजार में आज भी कारीगर 'जिंद्रा' नामक पारंपरिक हाथ से चलने वाले उपकरण की मदद से लाख की चूड़ियां तैयार करते हैं. जिंद्रा एक विशेष प्रकार की लकड़ी और लोहे से बना घुमावदार यंत्र होता है, जिसे हाथ से चलाया जाता है. इसके सहारे गर्म की गई लाख को मनचाहा आकार दिया जाता है और चूड़ियों का आकार, मोटाई व फिनिशिंग तैयार की जाती है.
मशीनों के दौर में भी जिंद्रा से चूड़ियां बनाना आसान नहीं है. इसके लिए वर्षों का अनुभव, धैर्य और बारीक कारीगरी की जरूरत होती है. यही कारण है कि बीकानेर की लाख की चूड़ियों में आज भी हस्तनिर्मित शिल्प की अलग पहचान दिखाई देती है. यहां के कई कारीगर पीढ़ियों से इसी पारंपरिक तकनीक के जरिए इस विरासत को जीवित रखे हुए हैं.
सोने के कंगनों में लाख भरने की अनूठी परंपरा : चूड़ी बाजार के कारीगर मुमताज और इरफान बताते हैं कि बीकानेर में आज भी एक ऐसी परंपरा जीवित है, जो अन्य शहरों में बहुत कम देखने को मिलती है. लोग अपने पुराने सोने के कंगन लेकर यहां आते हैं और उनमें पारंपरिक तरीके से लाख भरी जाती है. इससे कंगन मजबूत होने के साथ-साथ पहनने में अधिक आरामदायक भी हो जाते हैं. यह काम पूरी तरह हाथों से किया जाता है और इसके लिए वर्षों के अनुभव की आवश्यकता होती है.
उन्होंने बताया कि समय के साथ कई कारीगर रोजगार के लिए जोधपुर, पाली और नागौर जैसे शहरों में चले गए, लेकिन वहां भी बीकानेर की शैली और तकनीक से ही लाख की चूड़ियां तैयार की जाती हैं. इस कला की पहचान आज भी बीकानेर के नाम से ही जुड़ी हुई है.
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त्योहारों में उमड़ता है महिलाओं का सैलाब : सावन का महीना शुरू होते ही चूड़ी बाजार रंग-बिरंगी चूड़ियों से सज उठता है. हरियाली तीज, गणगौर, करवा चौथ, दीपावली और नवरात्र जैसे पर्वों पर यहां सुबह से देर रात तक महिलाओं की भारी भीड़ रहती है. ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी के लिए बीकानेर आती हैं. विवाह सीजन में तो कई दुकानों पर ग्राहकों की इतनी भीड़ होती है कि देर रात तक खरीदारी का सिलसिला चलता रहता है.
महिलाओं की पहली पसंद बना हुआ है यह बाजार : खरीदारी करने आईं बिंदु बताती हैं कि उनके परिवार की कई पीढ़ियां चूड़ी बाजार से ही खरीदारी करती आ रही हैं. उन्होंने कहा कि तीज-त्योहार हो या शादी-विवाह, लाख की चूड़ियां और सुहाग का चूड़ा खरीदने के लिए उनकी पहली पसंद यही बाजार है. यहां की गुणवत्ता, पारंपरिक डिजाइन और कारीगरों का अनुभव उन्हें हर बार यहां खींच लाता है.
आधुनिकता के बीच भी कायम है परंपरा : ऑनलाइन शॉपिंग और आधुनिक फैशन के इस दौर में भी चूड़ी बाजार की रौनक कम नहीं हुई है. यहां आज भी अधिकांश काम हाथों से होता है. कारीगर ग्राहक की पसंद के अनुसार मौके पर ही चूड़ियों का आकार ठीक करते हैं, लाख भरते हैं और विशेष डिजाइन तैयार करते हैं. यही व्यक्तिगत स्पर्श इस बाजार को आधुनिक शोरूम से अलग पहचान देता है.
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पर्यटन का भी प्रमुख आकर्षण : बीकानेर घूमने आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक भी इस बाजार की पारंपरिक संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते. जूनागढ़ किला, कोटगेट, पुरानी हवेलियां और शहर के अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने वाले पर्यटक चूड़ी बाजार में खरीदारी करना नहीं भूलते. यहां मिलने वाली लाख की चूड़ियां, पारंपरिक राजस्थानी श्रृंगार सामग्री और हस्तनिर्मित वस्तुएं उनके लिए विशेष आकर्षण होती हैं.
सदियों से जीवित है एक विरासत : करीब 500 वर्षों से अधिक समय से अपनी पहचान बनाए हुए चूड़ी बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि बीकानेर की सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा है. यहां की हर दुकान, हर कारीगर और हर चूड़ी अपने भीतर इतिहास, परंपरा और शिल्पकला की एक कहानी समेटे हुए है. बदलते दौर में भी यदि यह बाजार अपनी मूल पहचान के साथ आज तक जीवित है तो इसका सबसे बड़ा कारण यहां के कारीगरों की मेहनत, ग्राहकों का विश्वास और बीकानेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है. यही वजह है कि चूड़ी बाजार आज भी बीकानेर की पहचान और गौरव का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है.