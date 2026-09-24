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मशहूर अमेरिकी यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने पति संग देखा ताज

मिस्टर बीस्ट गुरुवार को अपनी पत्नी थिया बूयसेन के साथ ताजमहल देखने आगरा पहुंचे थे.

अमेरिकी यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने पति संग देखा ताज
अमेरिकी यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने पति संग देखा ताज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 9:04 PM IST

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आगरा: दुनिया के बहुचर्चित अमेरिकी यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट यानी जिमी डोनाल्डसन गुरुवार दोपहर अपनी पत्नी थिया बूयसेन के साथ आगरा पहुंचे और ताजमहल का दीदार किया. ताजमहल में दोनों को देखकर पर्यटकों ने उन्हें घेर लिया और मिस्टर बीस्ट पुकारने लगे. उनके साथ सेल्फी और फोटो खिंचाने के लिए कुछ दौड़ते नजर आए.

इसके बाद सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें सुरक्षा घेरा बनाकर ताजमहल घुमाया. मिस्टर बीस्ट और उनकी पत्नी ने पर्यटकों का मुस्कराकर और हाथ हिलाकर अभिवादन किया. ताजमहल की खूबसूरती पर कपल ने खूब कसीदे पढे़.

मिस्टर बीस्ट अपनी पत्नी थिया बूयसेन के साथ वीवीआईपी पूर्वी गेट से ताजमहल में प्रवेश किया. उन्होंने रॉयल गेट और वीडियो प्लेटर्फाम पर फोटोग्राफी और वीडियो ग्राफी कराई. इसके साथ ही चमेली फर्श पर भी फोटोग्राफी कराई.

मिस्टर बीस्ट और थिया बूयसेन ने ताजमहल भ्रमण के दौरान एएसआई कर्मचारियों से ताजमहल की जानकारी ली. सफेद संगमरमर की नक्काशी से बेहद प्रभावित हुए. ताजमहल को देखकर मिस्टर बीस्ट और थिया बूयसेन उसकी खूबसूरती में खोए नजर आए. मिस्टर बीस्ट ने ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद से ताजमहल की खूबसूरती के बारे में कई बातें कही.

मिस्टर बीस्ट को ताजमहल में देखकर उनके प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया. पर्यटकों ने मिस्टर बीस्ट और उनकी पत्नी संग सेल्फी और तस्वीरें लीं. भीड़ जमा होती देखकर सुरक्षा कर्मचारियों ने घेरा बनाकर ताजमहल से बाहर तक छोड़ा.

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