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शिकायत करना पड़ा भारी! दिल्ली में बदमाशों ने घर में घुसकर मां-बेटों पर किया जानलेवा हमला

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में कार में तोड़फोड़ और उसे जलाने की कोशिश का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया. आरोप है कि शिकायत से नाराज बदमाशों ने घर में घुसकर लाठी, लोहे की रॉड और चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में महिला समेत उसके दो बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है.

घायलों की पहचान अरुण और आर्यन के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, उनके घर के पास एक खाली मकान है, जहां इलाके के कुछ युवक नशा करते हैं. परिवार ने कई बार इसका विरोध किया था, जिससे आरोपी उनसे रंजिश रखने लगे थे. आरोप है कि इसी के चलते बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी उनकी कार में तोड़फोड़ की और उसे आग लगाने की कोशिश की. परिवार ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया और तुरंत पुलिस से शिकायत की.



पीड़ित परिवार का कहना है कि शिकायत के बाद आरोपी और भड़क गए. कुछ देर बाद वे अपने साथियों के साथ हथियार लेकर घर में घुस आए और हमला कर दिया. हमलावरों ने लाठी, लोहे की रॉड और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे घर में मौजूद लोग लहूलुहान हो गए. अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.



सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया. वहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार, एक युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.



पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय स्तर पर पूछताछ की जा रही है. इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि किसी तरह की और अप्रिय घटना न हो सके.