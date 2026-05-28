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अस्थि कलश लेकर 450 किमी पैदल चली बेटी, सीएम से मिलने की मांग, बलरामपुर में हुई थी महिला की संदिग्ध मौत

परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत अस्पताल में संदिग्ध हालत में हुई है, लिहाजा इसकी जांच जरूरी है. परिजनों का कहना है कि एक भर्ती मरीज कैसे अस्पताल की ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाता है और वहां से नीचे गिर जाता है. परिजन चाहते हैं कि अस्पताल प्रबंधन मामले में उनको जवाब दे. मृतका की बेटी मंजू सिंह ने आरोप लगाया कि परिवार जब शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने आवेदन की रिसीविंग तक नहीं दी.

मृतक महिला की बेटी कहती हैं कि वो अपनी मां की अस्थियां लेकर यहां न्याय मांगने के लिए सीएम के पास पहुंची हैं. पीड़िता की बेटी के साथ गांव वाले भी सीएम आवास के बाहर डटे हुए हैं. उनका कहना है कि जबतक परिवार को न्याय नहीं मिलता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, वो यहां से हटेंगे नहीं. परिजनों ने शासन-प्रशासन पर मामले को दबाने, एफआईआर दर्ज नहीं करने और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप लगाया है. परिवार ने घटना की उच्चस्तरीय जांच और 15 लाख का मुआवजा देने की मांग की है.

रायपुर: 27 अप्रैल को बलरामपुर जिला अस्पताल में कुलेश्वरी देवी को परिजनों ने भर्ती कराया था. कुलेश्वरी देवी बुखार से पीड़ित थी और उसी के इलाज के लिए उनको वहां भर्ती किया गया था. 30 अप्रैल की रात को मरीज कुलेश्वरी देवी अस्पताल के सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे गिर जाती हैं. महिला की इस संदिग्ध मौत को लेकर परिजन अब न्याय की मांग लेकर रायपुर पहुंचे हैं. परिवार का कहना है कि वो करीब 450 किमी पैदल यात्रा कर न्याय की आस में यहां आए हैं.

पुलिस पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप

मृतक महिला की बेटी ने कहा कि शिकायत की रिसीविंग मांगने पर उन्हें घंटों थाने में बैठाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उनकी बात सुनने के बजाए पुलिस वाले उसपर ही दबाव बनाते रहे. मंजू सिंह ने कहा कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की. पीड़िता ने कहा कि अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना किसी और परिवार के साथ न हो.





आश्वासन देकर कराया अंतिम संस्कार

ग्रामीण दीपक यादव ने बताया कि महिला की मौत के बाद ग्रामीण और परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल के सामने धरने पर बैठ. उस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया. दीपक यादव के मुताबिक प्रशासन के आश्वासन के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी न तो एफआईआर हुई और न ही किसी तरह की कार्रवाई की गई. दीपक ने आरोप लगाया कि जब दोबारा शिकायत लेकर वो थाने पहुंचे तो वहां भी परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया.





रात 1:30 बजे वापस जाने का बनाया दबाव

दीपक यादव ने आरोप लगाया कि न्याय की मांग लेकर रायपुर पहुंचे परिजनों को प्रशासन ने थाने में बिठाकर रखा. खाना खिलाने के बाद कार्यालय में ले जाकर आवेदन लिखने और वापस लौट जाने का दबाव बनाया. उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से बस टिकट तक कराने की बात कही गई, लेकिन देर रात रुकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई. मजबूरी में मृतका के पिता और दोनों बेटियों को रेलवे स्टेशन में रात बितानी पड़ी. दीपक यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन लगातार परिवार पर मानसिक दबाव बना रहा है.





बलरामपुर से रायपुर तक निकाली न्याय पदयात्रा

ग्रामीणों ने बताया कि 16 मई को बलरामपुर से न्याय पदयात्रा शुरू की गई थी और 25 मई को वे रायपुर पहुंचे. परिजनों का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है, इसलिए वे अस्थि कलश लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे. पीड़िता के साथ आए दीपक यादव ने कहा कि मृतका की बेटी अपनी मां की अस्थियां लेकर बलरामपुर से रायपुर तक पैदल चली है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि शासन-प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है.





न्याय नहीं मिला तो आंदोलन रहेगा जारी

परिजनों और ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जब तक मामले की उच्चस्तरीय जांच नहीं होती, दोषियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और परिवार को मुआवजा नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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