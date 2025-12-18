ETV Bharat / state

रायबरेली के अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने की तोड़फोड़; प्रशासन ने अवध हॉस्पिटल किया सील

मरीज की मौत के बाद रायबरेली के अवध अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते परिवार के लोग. ( Photo Credit; ETV Bharat )