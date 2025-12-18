ETV Bharat / state

रायबरेली के अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने की तोड़फोड़; प्रशासन ने अवध हॉस्पिटल किया सील

परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर के गलत इलाज के चलते युवक की मौत हुई है. गुस्साए परिवार वालों ने जाम भी लगाया.

मरीज की मौत के बाद रायबरेली के अवध अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते परिवार के लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 2:21 PM IST

रायबरेली: यूपी के रायबरेली जनपद के अवध हॉस्पिटल में पथरी के ऑपरेशन के बाद युवक की मौत होने पर बवाल हो गया. परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. अस्पताल में तोड़फोड़ की और सड़क पर जाम लगा दिया. पुलिस ने किसी तरह हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया. फिलहाल प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है.

युवक का ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक का नाम डॉ. धर्मवीर है जो लखनऊ के मोहनलालगंज में परफेक्ट हॉस्पिटल के नाम से निजी अस्पताल भी चलाते हैं. परिजनों के अनुसार रविवार को डॉ. धर्मवीर ने अवध अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन किया था. ऑपरेशन के बाद 20 वर्षीय दीपक को हॉस्पिटल में रखा गया.

भर्ती रहने के दौरान दीपक की हालत बिगड़ने पर डॉ. धर्मवीर को फोन किया गया तो उन्होंने मरीज को अपने हॉस्पिटल में बुला लिया. परिजनों का आरोप है कि मोहनलालगंज पहुंचने पर डॉ. धर्मवीर सिंह ने फोन उठाना बंद कर दिया, जिसके चलते उन्हें मजबूरन दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा.

जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. परिजनों का कहना है कि डॉ. धर्मवीर ने समय रहते देख लिया होता तो युवक की जान बच जाती. परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद रायबरेली में अवध हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया.

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ सदर ने परिजनों को कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए शांत कराया. फिलहाल डिप्टी सीएमओ की मौजूदगी में हॉस्पिटल को सील कर परिजनों की तहरीर पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है.

सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि अस्पताल में एक युवक की मौत हुई है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर के गलत इलाज के चलते युवक की मौत हुई है. गुस्साए परिवार वालों ने जाम लगाकर पत्थरबाजी करके अस्पताल में तोड़फोड़ भी. अस्पताल को अस्थाई तौर पर सील कर दिया गया और नोटिस लगाकर किसी भी मरीज को एडमिट न करने के आदेश दिया गया है.

पंकज ने बताया कि उसके भाई दीपक को यहां पथरी के इलाज के लिए लाया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया. आपरेशन के बाद भाई की हालत खराब हुई और फिर मौत हो गई. अस्पताल के डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया, जिसके चलते दीपक की मौत हो गई.

