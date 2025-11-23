ETV Bharat / state

उत्तरकाशी पूजा नेगी मौत केस, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार, परिवार बोला- अधूरा न्याय

उधर, दूसरी तरफ इस मामले में योगेंद्र सिंह चौहान कहते हैं कि वह सरकार से मांग करते हैं कि अंकिता भंडारी की तरह ही पूजा नेगी को भी न्याय दिया जाए और इस मामले में सही जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि फिलहाल पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा किया है, जबकि यह पूरा मामला हत्या से जुड़ा है.

उधर, इस मामले में समाजसेवी योगेंद्र सिंह चौहान भी लगातार पूजा नेगी को न्याय दिलाने के लिए परिजनों के साथ देहरादून में अधिकारियों से मिल रहे हैं. इसके अलावा उत्तरकाशी के जिलाधिकारी से लेकर वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलकर मामले में आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है.

उत्तरकाशी से देहरादून पहुंची पूजा नेगी की मां और उसका भाई पुलिस की कार्रवाई पर बिफर पड़े. पहाड़ से राजधानी का रूख करते हुए उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े किए. मामला पूजा नेगी की मौत का है, जिस पर परिजनों का कहना है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ सही धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं कर रही.

देहरादून: उत्तरकाशी की पूजा नेगी की मौत के मामले में एक बार फिर परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जाहिर कर दिया है. दरअसल, इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा कर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. लेकिन परिवार का कहना है कि यह मामला हत्या का है और पुलिस इसमें परिजनों को पूरा न्याय नहीं दिला रही है.

ये है मामला: दरअसल, डुंडा तहसील के कमद गांव की पूजा नेगी 14 अप्रैल 2024 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी. परिवार ने उसी दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन परिजनों का दावा है कि पुलिस ने मामले में शुरुआती स्तर पर कोई गंभीर जांच नहीं की. करीब डेढ़ साल बाद 6 सितंबर 2025 को परिवार को अचानक लक्ष्मण झूला पुलिस चौकी से फोन आया कि अप्रैल 2024 में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसका 72 घंटे इंतजार करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया था. और अब उन्हें शक है कि वो शव पूजा का था. इसी फोन कॉल ने परिवार के शक को और गहरा कर दिया.

देहरादून में न्याय की खोज कर रहा परिवार: पूजा की मां प्रेमा देवी और उनके भाई संतोष नेगी देहरादून पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं. वृद्ध मां लाठी के सहारे राजधानी तक आई हैं, लेकिन उनकी पीड़ा और गुस्सा साफ झलकता है. पूजा का परिवार अब राजधानी देहरादून के बड़े कार्यालयों में न्याय की उम्मीद खोज रहा है. वह न्याय जो उन्हें अपने पहाड़ी जिले में नहीं मिल सका. उनकी उम्मीदें अब उन अफसरों पर टिकी हैं, जो मामले को नए सिरे से जांच कर इस पहेली को सुलझा सकें. परिजनों का दर्द साफ दिखता है. उनकी एक ही मांग है, हमारी बेटी की मौत को हादसा मत समझिए, उसे इंसाफ दिलाइए.

ईटीवी भारत की खबर के बाद हरकत में पुलिस: उत्तरकाशी की रहने वाली पूजा नेगी की मौत के बाद संबंधित मामले में परिजनों को न्याय नहीं मिलने की खबर ईटीवी भारत ने डेढ़ साल पहले लापता पहाड़ की बेटी की अब मिली मौत की खबर, न्याय के लिए चक्कर काट रहा परिवार शीर्षक से साथ 21 सितंबर को प्रकाशित की थी. जिसके बाद पुलिस हरकत में भी आई थी. इसी मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस ने तुरंत आत्महत्या के लिए उकसाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसी महीने आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है. मामले पर समाजसेवी योगेंद्र सिंह चौहान कहते हैं कि ईटीवी भारत ने इस प्रकरण को उठाया था जिसके बाद पुलिस ने कुछ कार्रवाई तो की है लेकिन अभी उन्हें केवल अधूरा न्याय मिला है, क्योंकि यह मामला हत्या का है.

आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा: प्रकरण को लेकर ईटीवी भारत ने उत्तरकाशी के सीओ जनक पंवार से बात की और प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी चाहिए तो सीओ जनक पंवार ने कहा कि कुछ दिन पहले ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है. मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है.

भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की जा रही है. पुलिस सभी तथ्यों पर जांच कर रही है और संबंधित जानकारी पीड़ित के परिजनों को भी दी है. जनक पंवार, सीओ, उत्तरकाशी

ये भी पढ़ें:

डेढ़ साल पहले लापता पहाड़ की बेटी की अब मिली मौत की खबर, न्याय के लिए चक्कर काट रहा परिवार