ETV Bharat / state

1 रुपए, एक नारियल और विवाह संपन्न, बेटे की शादी में परिवार ने पेश की मिसाल

नवविवाहित दंपती के साथ परिवार ( ईटीवी भारत, सीकर )

सीकर : समाज में दहेज प्रथा आज भी कई परिवारों के लिए बड़ी सामाजिक चुनौती बनी हुई है. शादी-ब्याह में लाखों रुपए और कीमती सामान के लेन-देन की खबरें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन सीकर जिले के खाटूश्यामजी क्षेत्र के मदनी-मंडा का एक परिवार वर्षों से इस कुरीति के खिलाफ अपनी अनूठी परंपरा निभा रहा है. बुरानिया परिवार ने एक बार फिर अपने घर के विवाह में दहेज के नाम पर केवल 1 रुपए और एक नारियल लेकर और उतना ही देकर समाज के सामने सादगी और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश की है. हाल ही में मदनी निवासी अर्जुनराम बुरानिया के पुत्र सुभाष बुरानिया का विवाह मंडा निवासी पंछीलाल राबिया की पुत्री सरोज , जो राजस्थान पुलिस में हैं, के साथ संपन्न हुआ. विवाह समारोह पूरी सादगी के साथ आयोजित किया गया. इस दौरान दोनों परिवारों ने दहेज की किसी भी प्रकार की परंपरा को पूरी तरह नकारते हुए केवल 1 रुपए और एक नारियल का प्रतीकात्मक शगुन स्वीकार किया. इतना ही नहीं, परिवार की पुत्री पिंकी बुरानिया के विवाह में भी इसी परंपरा का पालन करते हुए केवल 1 रुपए और एक नारियल का आदान-प्रदान किया गया. बड़ों का आशीर्वाद लेते नवविवाहित दंपती (ईटीवी भारत, सीकर)