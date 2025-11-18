ETV Bharat / state

सरकारी सिस्टम का हाल! करोड़ों की जमीन देने वाला दर- दर भटकने को मजबूर,

सिमडेगा: जनहित के लिए अपनी नेशनल हाइवे के किनारे उपयोगी भूमि देने वाला परिवार आज दर-दर भटकने को मजबूर है. जिसका कारण है प्रशासन की वादाखिलाफी. कोलेबिरा क्षेत्र के विकास के लिए नेशनल हाइवे के किनारे जिला परिषद द्वारा बस स्टैंड का निर्माण 22147507/- रुपये की लागत से किया जा रहा है. जो कि अब अंतिम चरण में है. जिसके लिए पुरंदर सिंह ने नेशनल हाइवे के किनारे की अपनी महत्वपूर्ण जमीन 30 डिसिमल जिला प्रशासन को दे दी. ताकि क्षेत्र के विकास के लिए बस स्टैंड का निर्माण संभव हो पाए.

पुरंदर सिंह से जमीन और दुकान का वादा किया गया था

उस वक्त के सीओ हरीश कुमार ने उक्त भूमि के बदले पुरंदर सिंह से वादा किया था कि इस अंचल क्षेत्र में उपयोगी भूमि उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी, यह मामला वर्ष 2022 का है, साथ ही बस स्टैंड में निर्मित होने वाले मार्केट कॉम्प्लेक्स में एक दुकान उन्हें दी जाएगी. ताकि वो और उनके परिजन अपना जीविकोपार्जन कर सकें.

पीड़ित सदस्य और अपर समाहर्ता का बयान (Etv Bharat)

कुछ अधिकारी हक देने में उदासीन बने हुए हैं

इस बात को बीते करीब ढाई वर्ष हो चुके हैं. परंतु अब तक ना तो कोई जमीन मिली और न ही मुआवजा. मार्केट कॉम्प्लेक्स में निर्मित एक दुकान आवंटन को लेकर भी कोई प्रक्रिया नहीं की गयी. ऐसे में पुरंदर सिंह का परिवार बीते करीब ढाई वर्षों से विभिन्न कार्यालय के दर पर भटकने को मजबूर है. इसके बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

जबकि कोलेबिरा बस स्टैंड का निर्माण 22147507/- रुपये की लागत से किया जा रहा है और तो और रोड से काफी नीचे होने के कारण बारिश के मद्देनजर अलग से नाली निर्माण के लिए लाखों रुपये की योजना पास कर नाली निर्माण किया गया है. परंतु कुर्सी पर बैठे कुछ अधिकारी भूमि के रैयत को उनका हक देने में उदासीन बने हुए हैं.