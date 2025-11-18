सरकारी सिस्टम का हाल! करोड़ों की जमीन देने वाला दर- दर भटकने को मजबूर,
कोलेबिरा बस-स्टैंड निर्माण के लिए जो जमीन ली गई और बदले में उपजाऊ भूमि और दुकान का वादा किया गया था वह अभी अधूरा है.
Published : November 18, 2025 at 1:50 PM IST
सिमडेगा: जनहित के लिए अपनी नेशनल हाइवे के किनारे उपयोगी भूमि देने वाला परिवार आज दर-दर भटकने को मजबूर है. जिसका कारण है प्रशासन की वादाखिलाफी. कोलेबिरा क्षेत्र के विकास के लिए नेशनल हाइवे के किनारे जिला परिषद द्वारा बस स्टैंड का निर्माण 22147507/- रुपये की लागत से किया जा रहा है. जो कि अब अंतिम चरण में है. जिसके लिए पुरंदर सिंह ने नेशनल हाइवे के किनारे की अपनी महत्वपूर्ण जमीन 30 डिसिमल जिला प्रशासन को दे दी. ताकि क्षेत्र के विकास के लिए बस स्टैंड का निर्माण संभव हो पाए.
पुरंदर सिंह से जमीन और दुकान का वादा किया गया था
उस वक्त के सीओ हरीश कुमार ने उक्त भूमि के बदले पुरंदर सिंह से वादा किया था कि इस अंचल क्षेत्र में उपयोगी भूमि उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी, यह मामला वर्ष 2022 का है, साथ ही बस स्टैंड में निर्मित होने वाले मार्केट कॉम्प्लेक्स में एक दुकान उन्हें दी जाएगी. ताकि वो और उनके परिजन अपना जीविकोपार्जन कर सकें.
कुछ अधिकारी हक देने में उदासीन बने हुए हैं
इस बात को बीते करीब ढाई वर्ष हो चुके हैं. परंतु अब तक ना तो कोई जमीन मिली और न ही मुआवजा. मार्केट कॉम्प्लेक्स में निर्मित एक दुकान आवंटन को लेकर भी कोई प्रक्रिया नहीं की गयी. ऐसे में पुरंदर सिंह का परिवार बीते करीब ढाई वर्षों से विभिन्न कार्यालय के दर पर भटकने को मजबूर है. इसके बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है.
जबकि कोलेबिरा बस स्टैंड का निर्माण 22147507/- रुपये की लागत से किया जा रहा है और तो और रोड से काफी नीचे होने के कारण बारिश के मद्देनजर अलग से नाली निर्माण के लिए लाखों रुपये की योजना पास कर नाली निर्माण किया गया है. परंतु कुर्सी पर बैठे कुछ अधिकारी भूमि के रैयत को उनका हक देने में उदासीन बने हुए हैं.
हम पिता का ध्यान रखें या फिर ऑफिस के चक्कर लगाएंः कोकिला
इस मामले में भूमि दाता पुरंदर सिंह की बेटी कोकिला कहती हैं कि बीते करीब ढाई वर्षों से वह अंचल और जिला के चक्कर लगा रही हैं. उनके पिता पुरंदर सिंह मानसिक और शारीरिक बीमारी की वजह से कमजोर हो चुके हैं. अब वह अपने पिता का ध्यान रखे या फिर सरकारी बाबुओं के कार्यालय का चक्कर लगाए.
कोकिला बताती हैं कि सारी बातें मौखिक रूप से वर्तमान अंचल अधिकारी हरीश कुमार से हुई थीं. बस स्टैंड के लिए लिखित रूप से कोई जमीन नहीं दी गई है. वह कोलेबिरा अंचल और जिला का चक्कर लगाकर थक चुकी हैं. यहां तक कि 3 जुलाई 2025 को उन्होंने जिला स्तरीय जनता दरबार में पहुंचकर अधिकारी से इस मामले पर अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था. परंतु साढ़े 4 माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद कुछ नहीं किया गया. जब जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुलझाया नहीं जाता तो जनता दरबार का खोखला दिखावा व ढिंढोरा क्यों पीटा जाता है.
आज भी, जमीन की राजस्व रसीद पुरंदर सिंह की पत्नी के नाम से कटती है
अब उनके पास अपनी जमीन की घेराबंदी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. जमीन का विवरणखाता संख्या- 129 प्लॉट संख्या- 641 रकबा- 30 डिसमिल, यह वह जमीन है जिस पर बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है. उसका राजस्व रसीद आज भी कमला देवी, पुरंदर सिंह की धर्मपत्नी के नाम से कटता है.
आवेदन प्राप्त हुआ है, अंचल अधिकारी और जिला परिषद को निर्देश दिए गए हैं. हालांकि हकीकत तो यह है कोलेबिरा अंचलाधिकारी द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई है. ज्ञानेंद्र कुमार, अपर समाहर्ता
