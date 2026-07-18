अवैध खदान में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत: पीड़ित परिवार का मोर्चरी के आगे धरना
ग्रामीणों ने इलाके में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने और गड्डों को भरवाने की मांग की है.
Published : July 18, 2026 at 2:11 PM IST
बाड़मेर: अवैध खदान के गड्डे में भरे पानी में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत के मामले में पीड़ित परिवार ने शनिवार सुबह तक शव नहीं लिया है. आक्रोशित परिजनों के साथ समाज के लोग जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं. पीड़ित परिवार आर्थिक मुआवजा, परिवार के एक-एक सदस्य को संविदा पर नौकरी सहित अन्य मांग कर रहे हैं.
दरुड़ा गांव में शुक्रवार को माइनिंग से बने गड्ढे के पास से गुजर रहे चचेरे भाइयों किरताराम और देवराज का पैर फिसल गया. एक भाई गड्ढे में गिर पड़ा और उसे बचाने के प्रयास में दूसरा भी गिर गया. हादसे की सूचना पर पुलिस, सिविल डिफेंस और सेना के जवान पहुंचे. सेना के जवानों ने रेस्क्यू कर दोनों युवकों को गड्ढे से बाहर निकाला. पानी में डूबने की वजह से दोनों की मौत हो गई. पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. इस बीच, पीसीसी सचिव आजाद सिंह राठौड़, सामाजिक कार्यकर्ता उदाराम मेघवाल, लक्ष्मण बडेरा, पूर्व विधायक मेवाराम जैन, समाजसेवी मांगीलाल बडेरा, रिडमलसिंह दांता सहित कई गणमान्य नागरिक धरना स्थल पर पहुंचे और हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त की.
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गांवों में हो रहा अवैध खनन: ग्रामीण रिडमलसिंह दांता ने कहा कि दरुड़ा सहित आसपास के गांवों में अवैध खनन किया जा रहा है और जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं. संबंधित विभाग से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए और उनकी अन्य मांगें पूरी की जाए. समाजसेवी मांगीलाल बडेरा ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है. दो युवकों की मौत का प्रमुख कारण अवैध माइनिंग है. अवैध माइनिंग की वजह से जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं और उनमें पानी भर गया है. इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते यह हादसा हुआ है. भविष्य में ऐसी घटना न हो और पीड़ित परिवार की मदद हो, इसके लिए प्रशासन को प्रयास करने चाहिए.
विधायक ने हादसे पर जताया दुख: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया के माध्यम से हादसे पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले के दरुड़ा गांव में खनन विभाग की गंभीर लापरवाही के कारण दो परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है. यह केवल दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम है.