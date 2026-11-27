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दुबई जेल में फंसे पलामू के शशि पासवान का परिजनों का संपर्क टूटा, सीएम ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

पलामूः दुबई के जेल में फंसे पलामू के शशि पासवान की तबीयत खराब हो गई है. 17 नवंबर को अंतिम बार परिजनों के साथ उनकी बातचीत हुई, उसके बाद शशि पासवान से परिजनों की बातचीत नहीं हो पाई है.

गुरुवार को शशि पासवान के परिजनों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी. सीएम हेमंत सोरेन ने पूरे मामले मे परिजनों को आश्वासन दिया कि सरकार शशि पासवान के रिहाई को लेकर कदम उठा रही है.

शशि पासवान पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पथरा पंचायत के ददरा गांव के रहने वाले हैं. शशि पासवान अप्रैल 2026 में दुबई के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में हेल्पर के पद पर नौकरी के लिए गए थे. इस बीच उनकी बहन की शादी तय हो गई थी. बहन की शादी के लिए शशि पासवान ने दुबई के एक एजेंट के चक्कर में आ गए थे.

शशि पासवान के परिजनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की (ETV Bharat)

इसके वित्तीय अनियमितता और एजेंट को लेकर दुबई में पुलिस ने शशि पासवान को गिरफ्तार किया था. शशि पासवान की रिहाई को लेकर परिजन कई स्तर पर गुहार लगा चुके हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आश्वासन के बाद परिजनों को रिहाई को लेकर उम्मीद जगी है. परिजनों ने पूरे मामले में बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन से मुलाकात की थी. जिसके बाद परिजनों को जानकारी दी गई कि शशि कुमार पासवान वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में दुबई में केस नंबर 27175/2026 के तहत पकड़े गए हैं.

बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से परिजनों को बताया गया था कि पहली सुनाई 16 नवंबर को हुई है जबकि दूसरी सुनवाई 23 नवंबर को हुई है. दूसरी सुनवाई के बाद शशि कुमार पासवान के जेल ट्रांसफर भी होना था. शशि कुमार पासवान के भाई रवि पासवान ने बताया कि 17 नवंबर के बाद संपर्क नहीं हो पाया है. शशि कुमार पासवान की तबीयत भी खराब हो गई थी जबकि जेल ट्रांसफर की भी बात हुई है.