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कलियुग के 'श्रवण कुमार': मां को पालकी में बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला परिवार, बेटों के साथ बहुओं ने भी उठाया भार

मां को पालकी में बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला परिवार ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : सावन का महीना आते ही हरिद्वार से लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों तक भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था सड़कों पर दिखाई दे रही है. इसी बीच एक ऐसी कांवड़ भी दिखी, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यह कांवड़ सिर्फ गंगाजल लेकर जाने की यात्रा नहीं, बल्कि इसमें एक परिवार का अपनी मां के प्रति प्रेम, सेवा, संस्कार और समर्पण भी शामिल था. हरिद्वार से चंडीगढ़ की ओर पैदल जा रहे इस परिवार ने अपनी कांवड़ का नाम 'श्रवण कांवड़' रखा है. इसमें बेटे और बहुओं ने अपनी बुजुर्ग मां को पालकी में बैठाकर यात्रा पूरी की और बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराया. मां को पालकी में बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला परिवार (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, चंडीगढ़ के रहने वाले राजकुमार और उनके परिवार जिसमें पत्नी पूजा, भाभी केतकी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी मां जयदेई को लेकर हरिद्वार पहुंचे थे. एक अगस्त को हरकी पैड़ी पर परिवार ने सबसे पहले मां के पैर धोए. उसके बाद उन्हें गंगा स्नान कराया गया. परिवार ने मां जयदेई के आशीर्वाद के साथ गंगाजल भरा और फिर उनकी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू हुआ. इसके बाद बेटा और दोनों बहुएं बारी-बारी से पालकी को अपने कंधों पर उठाकर चंडीगढ़ की ओर पैदल निकल पड़े. चार दिन की लगातार पैदल यात्रा के बाद मंगलवार शाम यह परिवार सहारनपुर पहुंचा, जहां इस अनोखी कांवड़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. राजकुमार का कहना है कि उनके परिवार में सभी लोग एक-दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहते हैं. उन्होंने बताया कि वह पिछले करीब पांच वर्षों से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की 'श्रवण कांवड़' पहली बार लेकर निकले हैं. करीब पांच साल पहले ही उनके मन में यह विचार आया था कि अगली बार जब भी वह कांवड़ यात्रा करेंगे, तो अपनी मां को साथ लेकर जाएंगे.