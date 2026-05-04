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अयोध्या से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, छह की मौत, ड्राइवर की झपकी बनी वजह

जालौन जिले में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

family returning from ayodhya becomes victim of accident 6 die jalaun.
अयोध्या से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 9:32 AM IST

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Updated : May 4, 2026 at 9:40 AM IST

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जालौन/रायबरेली: जिले में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा कालपी कोतवाली क्षेत्र के जोल्हुपुर मोड़ के पास हुआ. यहां अयोध्या से दर्शन कर लौट रहा एक परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया. वहीं, रायबरेली में एक युवक की हादसे में मौत हो गई.


पुलिस के मुताबिक ललितपुर जिले के महरौनी निवासी शशिकांत तिवारी अपने परिवार के साथ अयोध्या गए थे. दर्शन के बाद सभी लोग कार से वापस लौट रहे थे. वाहन में कुल 10 लोग सवार थे.


बताया गया कि कालपी क्षेत्र के जोल्हुपुर मोड़ के पास पहुंचते ही चालक को अचानक झपकी आ गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर सामने चल रहे वाहन से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए.


हादसे में शशिकांत तिवारी पुत्र उत्तम तिवारी, कृष्णकांत नायक, हरिहर तिवारी, गौतम तिवारी, अंशुल तिवारी और स्वामी प्रसाद तिवारी की मौत हो गई. चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है.


घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और कार में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया. कई लोग वाहन के केबिन में बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें निकालने में काफी समय लगा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया. पुलिस के मुताबिक घायलों का इलाज जारी है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.

एसपी जालौन विनय कुमार सिंह ने बताया कि कालपी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-27 पर टवेरा वाहन अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गया. वाहन में 10 लोग सवार थे, जिनमें छह लोगों की मृत्यु हो गई है और चार घायलों का उपचार चल रहा है. घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. प्रथम दृष्टया वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, विस्तृत जांच की जा रही है.


रायबरेली में हादसे में युवक की मौत
रायबरेली में नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक सलोन कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर में पिकअप ने ट्रैक्टर ठीक कर रहे एक युवक जोरदार टक्कर मार दी जिसमें मनोज पाल की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Last Updated : May 4, 2026 at 9:40 AM IST

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