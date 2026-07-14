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फाइनेंसरों से तंग आकर नगर परिषद कर्मचारी ने की आत्महत्या! धरने पर बैठे परिजन और वाल्मीकि समाज के लोग

धरने पर बैठे परिजन और वाल्मीकि समाज के लोग ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर : शहर के बापू कॉलोनी निवासी गौरीशंकर की मौत के बाद मंगलवार को जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे पीड़ित परिवार के साथ वाल्मीकि समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं. पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ फाइनेंसर्स उसे परेशान कर रहे थे, जिससे आहत होकर गौरीशंकर ने आत्मघाती कदम उठा लिया. इस मामले में परिजनों ने दोषी फाइनेंसरों के खिलाफ कार्रवाई सहित अन्य मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. पुलिस उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि फाइनेंसर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिससे आहत होकर गौरीशंकर ने आत्महत्या की है. पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है. मृतक के परिजन और वाल्मीकि समाज के लोग सुबह से मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं. परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं. मृतक के परिजनों से समझाइश की जा रही है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. पढे़ं. आबूरोड में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आए दो युवक, मौके पर ही मौत