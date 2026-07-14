फाइनेंसरों से तंग आकर नगर परिषद कर्मचारी ने की आत्महत्या! धरने पर बैठे परिजन और वाल्मीकि समाज के लोग
परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं.
Published : July 14, 2026 at 1:59 PM IST
बाड़मेर : शहर के बापू कॉलोनी निवासी गौरीशंकर की मौत के बाद मंगलवार को जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे पीड़ित परिवार के साथ वाल्मीकि समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं. पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ फाइनेंसर्स उसे परेशान कर रहे थे, जिससे आहत होकर गौरीशंकर ने आत्मघाती कदम उठा लिया. इस मामले में परिजनों ने दोषी फाइनेंसरों के खिलाफ कार्रवाई सहित अन्य मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है.
पुलिस उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि फाइनेंसर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिससे आहत होकर गौरीशंकर ने आत्महत्या की है. पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है. मृतक के परिजन और वाल्मीकि समाज के लोग सुबह से मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं. परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं. मृतक के परिजनों से समझाइश की जा रही है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.
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मृतक के भाई मोहनलाल का आरोप है कि पिछले कुछ समय से फाइनेंसर रुपए की वसूली को लेकर गौरीशंकर को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. मानसिक तनाव के चलते सोमवार को गौरीशंकर ने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपनी जान दे दी. पीड़ित परिवार की मांग है कि दोषी फाइनेंसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.उनका साफ कहना है कि जब तक दोषी फाइनेंसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक शव को नहीं उठाएंगे.
सामाजिक कार्यकर्ता उदाराम मेघवाल धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार और समाज के लोगों से वार्ता कर पूरी घटना के संबंध में जानकारी ली. सामाजिक कार्यकर्ता उदाराम मेघवाल ने बताया कि गौरीशंकर ने आत्महत्या की है, इस संबंध में परिजनों ने कोतवाली थाने में नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि इस मामले कौन दोषी है, यह जांच का विषय है. पुलिस प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पर कानूनी कार्रवाई करे.