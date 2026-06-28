जूते-चप्पल के गोदाम में दर्दनाक हादसा : लिफ्ट टूटने से एक मजदूर की मौत, एक घायल
परिजनों ने मृतक पारसमल के बच्चों को उचित मुआवजा देने की मांग शुरू कर दी है.
Published : June 28, 2026 at 1:10 PM IST
अजमेर : किशनगढ़ तेजा चौक सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में जूते चप्पल के एक गोदाम की लिफ्ट अचानक टूट जाने से उसमें दो मजदूर फंस गए. इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों ने रविवार सुबह जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया. उनकी मांग है कि मृतक के बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाए. साथ ही लिफ्ट टूटने में किसकी लापरवाही रही, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
मृतक युवक दाधीच कॉलोनी किशनगढ़ का रहने वाला पारसमल पुत्र मांगीलाल उम्र 47 साल था. पारसमल के समाज के नागरिक जगदीश जीनगर ने बताया कि मृतक पारसमल पिछले 6 महीने से तेजा चौक पर जूते चप्पल के गोदाम में काम करता था. शनिवार रात करीब 9:30 बजे वह अन्य मजदूर शुभम के साथ घर जाने के लिए गोदाम से निकल रहा था और वे लिफ्ट में बैठकर नीचे के फ्लोर पर आ रहे थे. इस दौरान लिफ्ट टूट गई. इसमें पारस और शुभम दोनों घायल हो गए.
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एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि घायलों को पहले किशनगढ़ के यज्ञ नारायण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से पारसमल को गंभीर घायल अवस्था में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया. यहां रात को 2:15 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि शुभम का इलाज किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल में जारी है. पारसमल की मौत के बाद मृतक के परिजन रविवार सुबह अस्पताल के बाहर धरना-प्रदर्शन करते लगे. परिजनों ने मृतक पारसमल के बच्चों को उचित मुआवजा देने की मांग शुरू कर दी. मदनगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है.