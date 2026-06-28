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जूते-चप्पल के गोदाम में दर्दनाक हादसा : लिफ्ट टूटने से एक मजदूर की मौत, एक घायल

अजमेर : किशनगढ़ तेजा चौक सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में जूते चप्पल के एक गोदाम की लिफ्ट अचानक टूट जाने से उसमें दो मजदूर फंस गए. इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों ने रविवार सुबह जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया. उनकी मांग है कि मृतक के बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाए. साथ ही लिफ्ट टूटने में किसकी लापरवाही रही, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

मृतक युवक दाधीच कॉलोनी किशनगढ़ का रहने वाला पारसमल पुत्र मांगीलाल उम्र 47 साल था. पारसमल के समाज के नागरिक जगदीश जीनगर ने बताया कि मृतक पारसमल पिछले 6 महीने से तेजा चौक पर जूते चप्पल के गोदाम में काम करता था. शनिवार रात करीब 9:30 बजे वह अन्य मजदूर शुभम के साथ घर जाने के लिए गोदाम से निकल रहा था और वे लिफ्ट में बैठकर नीचे के फ्लोर पर आ रहे थे. इस दौरान लिफ्ट टूट गई. इसमें पारस और शुभम दोनों घायल हो गए.