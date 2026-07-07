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इंसाफ की गुहार : बेटा खो चुकी मां का नहीं कोई सहारा, आरोपी पुलिसकर्मी फरार, आर्थिक मदद को तरसा परिवार

घटना के बाद मामला दोनों राज्यों में चर्चा का विषय बना.प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर मध्यप्रदेश के जैतपुर क्षेत्र की दरसिला चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक नितिन शुक्ला, आरक्षक राजू प्रजापति और मधु जायसवाल के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में अपराध दर्ज किया गया. केल्हारी पुलिस ने मधु जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दो अन्य आरोपी पुलिसकर्मी अब तक गिरफ्तारी से बाहर हैं.

मामला 3 मार्च 2026 का है. परिजनों के अनुसार सेमरा निवासी सोनू चक्रधारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य के लिए ट्रैक्टर से बरने नदी में रेत लेने गया था. इसी दौरान मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा पर रेत भरते समय मध्यप्रदेश पुलिस के दो जवान वहां पहुंचे और रेत ले जाने के बदले 10 हजार रुपए की मांग की. सोनू ने अपने पास केवल 500 रुपए होने की बात कही. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा.इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने बेलचा से सोनू के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले में एक परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है. मामला परिवार में हत्या से जुड़ा है.इस हाईप्रोफाइल मामले में आरोपी पुलिसकर्मी हैं,जो अब तक गिरफ्त से बाहर है.इसलिए अब परिवार की न्याय की आस टूटती जा रही है. परिवार ने न्याय के लिए अब एसपी से गुहार लगाई है. परिजनों का आरोप है कि हत्या के मामले में नामजद दो पुलिसकर्मी आज भी गिरफ्तारी से बाहर हैं, जिससे परिवार का पुलिस व्यवस्था से भरोसा डगमगाने लगा है. क्या है पूरा मामला ?

बेटा खो चुकी मां का नहीं कोई सहारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बच्चों के सिर से उठा पिता का साया



मृतक की मां धनेश्वरी बाई का कहना है कि बेटे की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है.परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि दो छोटे बच्चों का पालन-पोषण भी मुश्किल हो गया है.

आर्थिक मदद को तरसा परिवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने कई बार थाना, एसपी कार्यालय और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है.बेटे के जाने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो गया.वही पूरे परिवार का सहारा था.अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है. हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले और हमारी बहू को कोई नौकरी मिल जाए ताकि बच्चों का भविष्य बच सके-धनेश्वरी बाई,मृतक की मां

आरोपी पुलिसकर्मी फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



कुछ भी काम मिला तो कर लूंगी

पति की मौत के बाद दो बच्चों की जिम्मेदारी उठाने वाली बिरण चक्रधारी का दर्द भी कम नहीं है. उनका कहना है कि परिवार की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है.बिरण चक्रधारी ने विधायक और मंत्रियों से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सहायता नहीं मिली.



हमें सिर्फ न्याय चाहिए. अगर किसी स्कूल या सरकारी कार्यालय में झाड़ू-पोछा का काम भी मिल जाए तो मैं करने को तैयार हूं.आखिर नामजद आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए- बिरण चक्रधारी, मृतक की पत्नी

पूर्व विधायक ने उठाए कार्रवाई में देरी पर सवाल

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि वे लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं और अधिकारियों से कई बार चर्चा कर चुके हैं.उन्होंने कहा कि मामला दो राज्यों से जुड़ा होने के कारण जांच चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इससे कार्रवाई में महीनों की देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता.

जब पुलिस विभाग के ही कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हों, तब उनकी गिरफ्तारी में इतनी देरी होना कई सवाल खड़े करता है.हत्या हो या चोरी, यदि समय पर कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा कमजोर होगा- गुलाब कमरो,पूर्व विधायक



एसपी बोलीं— हत्या का मामला, गिरफ्तारी के प्रयास जारी



एमसीबी पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने कहा कि मामले की जांच लगातार जारी है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. अब तक प्राप्त पोस्टमार्टम और अन्य साक्ष्यों से मामला हत्या का प्रतीत होता है. दुर्घटना होने संबंधी कोई वैज्ञानिक (फॉरेंसिक) रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है.उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है.





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