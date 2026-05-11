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कोर्ट से ससुराल गई बेटी.. तो परिजनों ने निकाली शवयात्रा, पंचायत के दबाव में सजायी अर्थी

मुजफ्फरपुर: जिले के मड़वन प्रखंड के एक गांव से सामाजिक रूढ़िवादिता और पंचायत के कथित दबाव का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. प्रेम विवाह करने वाली एक युवती को परिवार और समाज ने प्रतीकात्मक रूप से मृत घोषित कर दिया. पंचायत के कथित फरमान के बाद परिजनों ने युवती का पुतला बनाकर हिंदू रीति-रिवाज से उसका दाह संस्कार कर दिया.

बेटी ने की थी लव मैरिज: जानकारी के अनुसार, करीब एक महीने पहले गांव की एक युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी. मामले में परिजनों ने करजा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर कोर्ट में पेश किया.

करजा थाना (ETV Bharat)

कोर्ट ने ससुराल भेजा: कोर्ट में युवती ने खुद को बालिग बताते हुए कहा, उसने अपनी मर्जी से युवक से शादी की है और वह अपने पति के साथ रहना चाहती है. युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसके परिजन ससुराल पक्ष को प्रताड़ित कर रहे हैं. अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने युवती को उसके ससुराल भेज दिया.

पंचायत ने किया परिवार का बहिष्कार: ग्रामीणों के अनुसार, युवती के प्रेम विवाह से नाराज गांव के कुछ लोगों ने परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया. आरोप है कि पंचायत की ओर से परिवार के सामने समाज में दोबारा शामिल होने के लिए बेटी को मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार करने की शर्त रखी गई.