ETV Bharat / state

कोर्ट से ससुराल गई बेटी.. तो परिजनों ने निकाली शवयात्रा, पंचायत के दबाव में सजायी अर्थी

मुजफ्फरपुर में एक परिवार ने अपनी बेटी को मृत घोषित करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया. युवती का पुतला बनाकर उसकी अर्थी सजायी गई.

MUZAFFARPUR SYMBOLIC CREMATION
जीवित युवती का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 11, 2026 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: जिले के मड़वन प्रखंड के एक गांव से सामाजिक रूढ़िवादिता और पंचायत के कथित दबाव का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. प्रेम विवाह करने वाली एक युवती को परिवार और समाज ने प्रतीकात्मक रूप से मृत घोषित कर दिया. पंचायत के कथित फरमान के बाद परिजनों ने युवती का पुतला बनाकर हिंदू रीति-रिवाज से उसका दाह संस्कार कर दिया.

बेटी ने की थी लव मैरिज: जानकारी के अनुसार, करीब एक महीने पहले गांव की एक युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी. मामले में परिजनों ने करजा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर कोर्ट में पेश किया.

MUZAFFARPUR SYMBOLIC CREMATION
करजा थाना (ETV Bharat)

कोर्ट ने ससुराल भेजा: कोर्ट में युवती ने खुद को बालिग बताते हुए कहा, उसने अपनी मर्जी से युवक से शादी की है और वह अपने पति के साथ रहना चाहती है. युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसके परिजन ससुराल पक्ष को प्रताड़ित कर रहे हैं. अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने युवती को उसके ससुराल भेज दिया.

पंचायत ने किया परिवार का बहिष्कार: ग्रामीणों के अनुसार, युवती के प्रेम विवाह से नाराज गांव के कुछ लोगों ने परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया. आरोप है कि पंचायत की ओर से परिवार के सामने समाज में दोबारा शामिल होने के लिए बेटी को मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार करने की शर्त रखी गई.

"सामाजिक दबाव और बहिष्कार खत्म करने के उद्देश्य से परिवार ने यह कदम उठाया. जीवित बेटी को मृत मानकर अंतिम संस्कार किया गया."- विकास कुमार सिंह,स्थानीय मुखिया

MUZAFFARPUR SYMBOLIC CREMATION
कोर्ट ने युवती को भेजा ससुराल (ETV Bharat)

पुतले की निकाली गई शव यात्रा: रविवार को परिजनों ने युवती का प्रतीकात्मक पुतला तैयार किया. उसे अर्थी पर रखकर गांव में शव यात्रा निकाली गई और बाद में श्मशान घाट पर हिंदू रीति-रिवाज से पुतले का दाह संस्कार किया गया. इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद रहे.

"युवती बालिग है और कोर्ट में दिए गए बयान के आधार पर उसे उसकी इच्छा अनुसार ससुराल भेजा गया था. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी तरह का दबाव बनाकर यह कृत्य तो नहीं कराया गया."- रामकृष्ण परमहंस,करजा थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें

बिहार में जिस युवक को मृत मानकर अंतिम संस्कार किया गया, वह बंगाल में जिंदा निकला

IAS का सपना देखने वाला शख्स कैसे बना 'मसान का मसीहा', दिलचस्प है नवीन श्रीवास्तव की कहानी

TAGGED:

LOVE MARRIAGE BIHAR
MARWAN BLOCK NEWS
SYMBOLIC FUNERAL
मुजफ्फरपुर न्यूज़
MUZAFFARPUR SYMBOLIC CREMATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.