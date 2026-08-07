मणिपुर में CRPF जवान की संदिग्ध मौत; आत्महत्या के दावों से भड़के परिजन, शव रखकर लगाया जाम
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जवान विनीत सिंह ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 6:46 AM IST
लखनऊ: मणिपुर में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) जवान विनीत सिंह (37) की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई है. वह मूलरूप से हरदोई जिले के निवासी रहे. परिवार लखनऊ के पारा एरिया में रहता है. जवान का पार्थिव शरीर देर रात पारा स्थित उनके निवास पहुंचा.
परिजन इस बात पर आक्रोशित हो गए, क्योंकि विभाग ने उनकी मौत को आत्महत्या करार दिया है. परिजनों ने विभागीय दावे को खारिज करते हुए शव को बुद्धेश्वर फ्लाईओवर के उतरते ही सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया. सड़क जाम होने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया.
मूलरूप से हरदोई जिले के बेनीगंज ग्राम पुरवा बाजीराव, जरौआ निवासी देशराज सिंह के 37 वर्षीय बेटे विनीत सिंह मणिपुर के मोतबंग स्थित CRPF की C-112वीं बटालियन में तैनात थे. वर्तमान में उनका परिवार लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के सलेमपुर पतौरा में निवास करता है. विनीत की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया.
देर रात जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पत्नी नेहा सिंह, पिता देशराज सिंह, भाई अनिल सिंह और मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जवान विनीत सिंह ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है.
परिजन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं. आक्रोशित परिजनों ने बुद्धेश्वर-दुबग्गा मार्ग पर प्रदर्शन करते हुए मांग रखी कि विभाग परिजनों को जवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तत्काल सौंपे.
घटना के समय का CCTV फुटेज, वीडियो और फोटोग्राफ्स परिवार को मुहैया कराए जाएं, जिससे साफ हो सके कि घटना कैसे हुई. सड़क जाम की सूचना मिलते ही पारा पुलिस बल और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया.
प्रभारी निरीक्षक पारा सुरेश सिंह ने बताया मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है. इलाके में शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है. प्रदर्शन कर रहे परिजनों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाने और उनकी मांगों को संबंधित उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है.
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