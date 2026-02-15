ETV Bharat / state

विधवा बेटी का पुनर्विवाह करना पड़ा भारी, तुगलकी फरमान के बाद परिवार का हुक्कापानी बंद

ये बात समाज के कुछ तथाकथित ठेकेदारों को नागवार गुजरी. वो भी सिर्फ इसलिए कि बेटी का पुनर्विवाह गैर बिरादरी के युवक से करवा दिया गया. फिर क्या था, सामाजिक स्तर पर मीटिंग का दौर शुरू हो गया. बैठक के दौरान फरमान जारी कर दिया गया कि इस परिवार से कोई भी बिरादरी वाला न तो बातचीत करेगा और न ही कोई रिश्ता रखेगा. फरमान जारी होते ही बिरादरी के लोग दूर से ही रास्ता बदलने लगे. घर आना-जाना तो दूर बातें करना भी बंद हो गया.

बालाघाट के लांजी तहसील के गांव मण्डई का मामला, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार

दरअसल पूरा मामला एक 22 वर्षीय युवती का है, जिसका तीन साल पहले विवाह हुआ था. दुर्भाग्य से शादी के महज ढाई महीने बाद ही वह विधवा हो गई. तीन साल तक बेटी मायके में ही रही. विधवा का जीवन जी रही बेटी का दर्द बाप से देख नहीं गया. उन्होंने फिर से उसका घर बसाने का मन बना लिया. ऐसे में खुशी-खुशी बेटी की दूसरी शादी कर दी गई.

बालाघाट: बालाघाट में एक पिता को अपनी बेटी का पुनर्विवाह करना भारी पड़ गया. शादी के कुछ ही महीने बाद विधवा हुई बेटी का दोबारा विवाह समाज के चंद ठेकेदारों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने लड़की के परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया. साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया. इतना ही नहीं समाज के लोगों को उनके घर आने-जाने और बात करने तक से मना कर दिया.

दरअसल बालाघाट के लांजी तहसील के गांव मण्डई टेकरी निवासी मानक सोनवाने अपनी समस्या लेकर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए. उन्होने कलेक्टर को पूरा वाकया सुनाया. जिसके बाद मानिक ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है.

मानिक सोनवाने ने बताया कि बेटी की दूसरी शादी से पहले उन्होंने समाज के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया. बेटी के पुनर्विवाह पर सहमति देने के बजाय जिम्मेदारों ने भाग कर शादी करने का अजीब मसौदा पेश कर दिया. इतना ही नहीं 25 हजार का जुर्माना देने का फरमान सुना दिया. कहा गया कि चूंकि लड़का गैर बिरादरी का है इसलिए सामाजिक स्तर पर शादी नहीं हो सकती. अगर करना है, तो भाग कर शादी कर लो, और समाज में जुर्माना भर दो.

बेटी का पुनर्विवाह करने पर समाज ने कर दिया बहिष्कृत (ETV Bharat)

फैसले से नाराज समाज के ठेकेदारों ने परिवार को समाज से 10 साल के लिए बहिष्कृत किया

हालांकि पिता ने उनकी परवाह न करते हुए बेटी का पुनर्विवाह संपन्न करवाया. लेकिन इसके बाद बिरादरी के लोगों ने उनसे अघोषित तौर पर नाता तोड़ लिया. समाज के ठेकेदारों ने उन्हें समाज से 10 साल के लिए बहिष्कृत किया और 25 हजार का जुर्माना भी लगा दिया. ऐसे में एक पिता का कहना है कि आखिर उसका कसूर क्या है? क्या एक बेटी की उजड़ी हुई दुनिया बसाना गुनाह है?

अगर लड़का गैर-बिरादरी का है तो क्या फर्क पड़ता है, उन्होने अपनी बेटी की जिंदगी में फिर से खुशियां तो लाई हैं. फिर समाज को किस बात का पैसा दें. उनका कहना है कि जब तीन साल तक बेटी घर में विधवा का जीवन जी रही थी तब किसी ने सुध नहीं ली, कोई हालचाल जानने भी नहीं आया. लेकिन अब इस तरह से जुल्म क्यों किया जा रहा है?

पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से लगाई है न्याय की गुहार, एसडीएम कर रहे जांच

इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है. जिस पर एसडीएम लांजी को मामले की गहनता से जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं एसडीएम कमलचंद सिंहसार ने कहा, जो लोग परिवार को बहिष्कृत करने की बात करते हैं उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे. सभी पक्षों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग भी कराई जाए. प्रशासन की दखलअंदाजी के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है.