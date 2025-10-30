उत्तराखंड में बीजेपी विधायक को झेलना पड़ा विरोध, सड़क के शिलान्यास में परिवार ने लगाया 'अड़ंगा'
कालाढूंगी में सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे बीजेपी विधायक बंशीधर भगत को एक परिवार का विरोध झेलना पड़ा, जानिए पूरा मामला
रुद्रपुर: नैनीताल जिले के कालाढूंगी नगर पालिका के वार्ड 6 में करीब 40 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य होना है, लेकिन सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे बीजेपी विधायक बंशीधर भगत को एक परिवार का विरोध का सामना करना पड़ा. परिवार ने हंगामा कर शिलान्यास में अड़ंगा लगा दिया. हालांकि, शिलान्यास के बाद विवादित स्थान को छोड़कर सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.
कालाढूंगी के वार्ड नंबर 6 के 125 परिवारों को मिली सड़क की सौगात: बता दें कि पिछले 40 सालों से पक्की सड़क की राह देख रहे कालाढूंगी के वार्ड नंबर 6 के 125 परिवारों को आखिरकार सड़क की सौगात मिल ही गई. हालांकि, सड़क निर्माण में एक व्यक्ति के जमीन का कुछ हिस्सा आने पर कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत को उनका विरोध का सामना भी करना पड़ा.
विरोध कर रहे शख्स को विधायक बंशीधर भगत ने जेल भिजवाने की दी धमकी: इस दौरान विधायक बंशीधर भगत ने उन्हें जेल भिजवाने की धमकी भी दे डाली. बाद में विधायक भगत ने जैसे-तैसे सड़क का शिलान्यास किया. साथ ही उक्त विवादित स्थान को छोड़ कर सड़क निर्माण करने के निर्देश दिए.
सड़क निर्माण में आ रही थी एक व्यक्ति की जमीन: दरअसल, कालाढूंगी नगर पंचायत के वार्ड 6 में सड़क में एक व्यक्ति की भूमि आ रही थी. जिस कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था. जून महीने में कालाढूंगी नगर पालिका की ओर से सड़क का टेंडर निकाला गया था.
शिलान्यास के दौरान परिवार ने किया हंगामा: जानकारी के मुताबिक, बुधवार यानी 29 अक्टूबर को कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन उक्त परिवार ने वहां पर बखेड़ा खड़ा कर दिया. जिसके बाद में राजस्व विभाग की टीम ने उक्त स्थान की नाप जोख लेकर सीमांकन किया.
विवादित स्थान को छोड़कर सड़क का निर्माण शुरू: ऐसे में उस स्थान को छोड़ते हुए सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है. बताया रहा है कि उक्त जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. लिहाजा, सड़क का निर्माण तो किया जाएगा, लेकिन उस जगह पर सड़क की फिलहाल चौड़ाई घटा दी जाएगी या फिर उस जगह पर निर्माण नहीं किया जाएगा.
"खसरा संख्या 71 बट्टे 1 में 0.104 भूमि भगवान सिंह के नाम निकली है. जिसका सीमाकंन कर निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है. मामला कोर्ट में विचाराधीन है. सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- विपिन चंद्र पंत, एसडीएम, कालाढूंगी
