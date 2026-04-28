ETV Bharat / state

ऑपरेशन के बाद बिगड़ी महिला की तबीयत, फिर तोड़ा दम, धरने पर बैठे परिजन

जोधपुर : शहर के पाल रोड स्थित निजी अस्पताल में एक वृद्ध महिला की ऑपरेशन के बाद ​तबियत खराब होने के बाद हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. महिला के परिजन व समाज के लोग अस्पताल के बाहर धरना देकर बैठ गए हैं. उनकी मांग है कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई हो और मुआवजे के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएं. मृतका का शव भी परिजनों ने लेने से मना कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर है. परिजनों ने पुलिस को डॉक्टर्स के खिलाफ रिपोर्ट दी है. परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना किया था, लेकिन निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने शत प्रतिशत सफल ऑपरेशन की बात कह कर भर्ती किया था.

निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन और धरना चल रहा है. परिजनों को समझाइश का प्रयास किया जा रहा है. रिपोर्ट भी दी गई है. न्यायालय की ओर से चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जारी एसओपी के आधार पर ही कार्रवाई होगी. पुलिस जाप्ता मौके पर तैनात है.​ : रविंद्र बोथरा, एसीपी, प्रतापनगर

ये है मामला : शहर के बनाड़ क्षेत्र के देवलिया निवासी कंचर कंवर पत्नी हरिसिंह के बच्चेदानी में गांठ की तकलीफ थी. इसको लेकर परिजन उन्हें उमेद अस्पताल लेकर गए, जहां दो बार ऑपरेशन थियेटर ले जाने के बाद भी हार्ट व बीपी की परेशानी के चलते ऑपरेशन नहीं कर सके. इसके बाद निजी अस्पताल में चिकित्सक को दिखाया, जिन्होंने जांच करने के बाद ऑपरेशन करने की बात कही. मृतका के पुत्र रविंद्र सिंह ने बताया कि 25 अप्रैल को उनको यहां भर्ती करवाया गया. आरोप है कि जांच में कुछ असमान्य होने पर परिजनों ने मना भी किया, लेकिन डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर दिया. इसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया.