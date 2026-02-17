लिव-इन में युवक के साथ रह रही युवती के परिजन भड़के, डीजल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की

लिव-इन में युवक के साथ रह रही युवती के परिजन भड़के, डीजल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की
जब परिजनों ने बेटी से बातचीत की तो उसने युवक के साथ ही रहने की बात कही.
Published : February 17, 2026 at 9:15 PM IST
अजमेर: अजमेर गंज थाना क्षेत्र से 15 दिन पहले लापता हुई युवती समुदाय विशेष के युवक के साथ लिव-इन रिलेशन में रहने को लेकर विवाद हो गया. परिजनों की ओर दर्ज गुमशुदगी के बाद पुलिस युवती को अजमेर ले आई. युवती ने युवक के साथ ही रहने के बयान देने पर परिजन भड़क गए और उन्होंने खुद पर डीजल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की. इधर मामला इतना बढ़ गया कि परिजनों के समर्थन में कई लोग थाने के बाहर जमा हो गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा.
पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश निवासी एक परिवार दो वर्षों से गंज थाना क्षेत्र में रह रहा है. 2 फरवरी को परिवार की 18 वर्षीय बेटी लापता हो गई. 3 फरवरी को परिजनों ने गंज थाने में बेटी के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज करवाई. पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि युवक और युवती लिव इन रिलेशन में रह रहे थे. दोनों चूरू एसपी के सामने भी पेश हुए थे. मंगलवार को पुलिस दोनों युवक–युवती को अजमेर ले आई. बेटी के थाने पर होने की सूचना मिलते ही परिजन भी पहुंच गए.
पढ़ें: महिला मित्र के साथ होटल में रूके युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश
परिजनों ने बेटी से बातचीत की, तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई. बेटी ने साफ कह दिया कि वह उस युवक के साथ ही रहना चाहती है. इससे परिजन भड़क गए. परिजनों ने बेटी को ले जाने की मांग की. इधर परिजनों के समर्थन में कुछ संगठन भी आ गए. मामला बढ़ते देख गंज थाना पुलिस ने पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाप्ता मंगवा लिया. युवती के माता-पिता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए. हालांकि पुलिस ने परिजनों से काफी समझाइश की. इस दौरान ही युवती के माता–पिता ने डीजल छिड़कर आग लगाने की कोशिश की. परिजन बेटी को अपने साथ ले जाने की मांग को लेकर अड़े रहे.
पढ़ें: लिव-इन में रह रहे युवक की संदिग्ध मौत, चल रहा था तलाक का केस, पिता बोले- जांच करें
इनका कहना है: थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि युवती के लापता होने का परिजनों ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. पड़ताल में सामने आया कि युवती बालिग है और वह रिलेशन में किसी युवक के साथ रह रही है. दोनों को गंज थाने लाया गया. युवती के परिजन और कुछ समर्थक भी पहुंचे. उन्होंने युवती को साथ ले जाने की मांग की, लेकिन युवती परिजनों के साथ नहीं जाना चाहती है. परिजनों और समर्थकों ने इसका विरोध भी किया. थाने के बाहर दुकानों पर तोड़फोड़ भी की गई. शिकायत मिलने पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी.