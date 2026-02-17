ETV Bharat / state

लिव-इन में युवक के साथ रह रही युवती के परिजन भड़के, डीजल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की

लिव इन मामले को लेकर हुआ बवाल ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अजमेर गंज थाना क्षेत्र से 15 दिन पहले लापता हुई युवती समुदाय विशेष के युवक के साथ लिव-इन रिलेशन में रहने को लेकर विवाद हो गया. परिजनों की ओर दर्ज गुमशुदगी के बाद पुलिस युवती को अजमेर ले आई. युवती ने युवक के साथ ही रहने के बयान देने पर परिजन भड़क गए और उन्होंने खुद पर डीजल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की. इधर मामला इतना बढ़ गया कि परिजनों के समर्थन में कई लोग थाने के बाहर जमा हो गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा. पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश निवासी एक परिवार दो वर्षों से गंज थाना क्षेत्र में रह रहा है. 2 फरवरी को परिवार की 18 वर्षीय बेटी लापता हो गई. 3 फरवरी को परिजनों ने गंज थाने में बेटी के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज करवाई. पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि युवक और युवती लिव इन रिलेशन में रह रहे थे. दोनों चूरू एसपी के सामने भी पेश हुए थे. मंगलवार को पुलिस दोनों युवक–युवती को अजमेर ले आई. बेटी के थाने पर होने की सूचना मिलते ही परिजन भी पहुंच गए. पढ़ें: महिला मित्र के साथ होटल में रूके युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश