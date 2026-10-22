कपसाड़ कांड के पीड़ित परिवार को सता रहा जान का खतरा, पुलिस से सुरक्षा की गुहार

कपसाड़ कांड के पीड़ित परिवार को सता रहा जान का खतरा, पुलिस से सुरक्षा की गुहार
कपसाड़ हत्या कांड की 23 अक्टूबर से अदालत में ट्रायल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 6:14 PM IST
मेरठ: यूपी के चर्चित कपसाड़ कांड में 23 अक्टूबर से अदालत में ट्रायल शुरू होना है, इससे पहले ही पीड़ित परिवार ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी है. महिला की हत्या और बेटी की अपहरण मामले का आरोपी पारस सोम अब भी सलाखों के पीछे है.
सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में 8 जनवरी 2026 की सुबह 50 वर्षीय दलित महिला सुनीता जाटव की हत्या कर, उनकी 20 वर्षीय बेटी रूबी का अपहरण कर लिया गया था. इस मामले का ट्रायल 23 अक्टूबर से शुरू होना है, परिवार को आशंका है कि आरोपी पक्ष मुकदमे की सुनवाई और गवाही के दौरान उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है.
इसको देखते हुए बुधवार को मृतक के बेटे नरसी ने SSP से मुलाकात कर अदालत आने-जाने के दौरान सुरक्षा की मांग की है. परिवार ने आरोपी पक्ष पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है, पुलिस अधिकारियों ने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया है.
इस संबंध में सीनियर एडवोकेट रियासत अली ने बताया कि वादी नरसी ने बुधवार को पुलिस अधिकारियों से अपनी और परिवार की जान का खतरा बताया है. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार काफी तनाव में है, क्योंकि 23 अक्टूबर से इस मामले में ट्रायल है, नरसी के बयान दर्ज अदालत में होने हैं. वादी को जान का डर है, क्योंकि वे अनुसूचित जाति से आते हैं, कमजोर भी हैं, जबकि आरोपी पारस सोम और उसके परिवार दबंग हैं, ऐसे में उन्हें डर सता रहा है.
सीनियर एडवोकेट रियासत अली ने कहा कि एक पुलिसकर्मी मृतक महिला सुमन के बेटे नरसी के साथ रहता है, लेकिन अब यहां जरूरी है कि इस बहुचर्चित मामले में परिवार के बाकी सदस्य भी सुरक्षित रहें. अधिवक्ता ने बताया कि वे यह मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से पीड़िता आरोपी युवक के खिलाफ बयान दे रही है. उससे निश्चित ही आरोप सिद्ध होंगे और दोषी को सजा मिलेगी.
ये भी पढ़ें: मेरठ का बहुचर्चित कपसाड़ कांड; आरोपी पारस सोम बालिग घोषित, एससी/एसटी कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी पत्रावली