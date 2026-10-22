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कपसाड़ कांड के पीड़ित परिवार को सता रहा जान का खतरा, पुलिस से सुरक्षा की गुहार

कपसाड़ कांड के पीड़ित परिवार को सता रहा जान का खतरा ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ: यूपी के चर्चित कपसाड़ कांड में 23 अक्टूबर से अदालत में ट्रायल शुरू होना है, इससे पहले ही पीड़ित परिवार ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी है. महिला की हत्या और बेटी की अपहरण मामले का आरोपी पारस सोम अब भी सलाखों के पीछे है.

सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में 8 जनवरी 2026 की सुबह 50 वर्षीय दलित महिला सुनीता जाटव की हत्या कर, उनकी 20 वर्षीय बेटी रूबी का अपहरण कर लिया गया था. इस मामले का ट्रायल 23 अक्टूबर से शुरू होना है, परिवार को आशंका है कि आरोपी पक्ष मुकदमे की सुनवाई और गवाही के दौरान उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है.