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अजीत पवार के साथ हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए पायलट के परिवार ने बीमा की राशि देने की लगाई गुहार, नोटिस जारी

कैप्टन कपूर ने अपना जीवन बीमा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से कराया था.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 10:13 PM IST

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नई दिल्ली: बारामती में हेलिकॉप्टर क्रैश में मारे गए महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार के हेलीकॉप्टर के मृत पायलट कैप्टन सुमित कमल कपूर के परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीमा की 85 लाख से ज्यादा की रकम की निकासी की मांग की है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच इस याचिका पर अगली सुनवाई 19 अगस्त को करेगा.

हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, आइआरडीएआई, हाऊडेन एंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स को नोटिस जारी किया है. कैप्टन कपूर को 22 हजार घंटे व्यावसायिक उड़ान भरने का अनुभव था. उन्हें पायलट बनने का लाईसेंस 1985 में मिला था. कपूर की मौत 28 जनवरी को तब हो गई थी जब वे अजीत पवार के हेलीकॉप्टर को लेकर बारामती में उड़ान भर रहे थे.

कैप्टन कपूर ने अपना जीवन बीमा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से कराया था. उनकी मौत के बाद उनके परिवार ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के समक्ष बीमा का दावा किया था, लेकिन 25 जून को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने कैप्टन कपूर के परिवार के बीमा के दावे को खारिज कर दिया था. कैप्टन कपूर के परिवार की याचिका में कहा गया है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने बीमा के नवीनीकरण के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया था और उनकी मौत 28 जनवरी को हो गई थी. ऐसे में उनके बीमा का दावा बिल्कुल ठीक है.

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