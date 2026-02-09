कोटा हादसा: रेस्टोरेंट बिल्डिंग गिरने से छात्र की मौत, परिवार हुआ बर्बाद, अवैध थी बिल्डिंग
अद्रिका ने कहा कि सरकार को अवैध बिल्डिंगों को भी देखना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा नहीं हो. इन पर लगाम लगनी चाहिए.
Published : February 9, 2026 at 2:52 PM IST
कोटा: जवाहर नगर थाना इलाके के इंद्र विहार में दो दिन पहले तीन मंजिला रेस्टोरेंट बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे में मृतकों में एक छात्र अरण्य कर्मकार का परिवार पश्चिम बंगाल से कोटा पहुंचा. अरण्य कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था. हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अरण्य की बहन अद्रिका ने बताया कि सरकार को ऐसी अवैध बिल्डिंगों पर लगाम लगानी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा न हों. इधर, पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध थी. ऐसे में मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 11 लोग घायल हो गए थे.
बहन अद्रिका ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह मुंबई से आई है, जबकि उसके पिता रिटायर्ड इंजीनियर अभिजीत कर्मकार पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले से आए हैं. उसने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि इस हादसे में पूरा परिवार बर्बाद हो गया. भाई की जान चली गई, जबकि उसकी मां सुदीप्ता गंभीर रूप से घायल है और निजी अस्पताल में भर्ती है.
अद्रिका ने बताया कि अरण्य की जेईई की परीक्षाएं हाल ही में पूरी हुई थीं. उसका परिणाम आने वाला था. वह 2 साल से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था. परीक्षाओं के दौरान मदद के लिए ही मां कोटा आई थी. दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए नहीं गए थे, बल्कि लैपटॉप किराए पर लेने के लिए गए थे, लेकिन हादसे ने सब छीन लिया. उनकी मां की स्थिति भी ठीक नहीं है, उनके फीमर की हड्डी टूटी हुई है और पैर की नसें भी कट गई थीं.
मामले की जांच हो, कोटा में होगा अंतिम संस्कार: मृतक के पिता अभिजीत कर्मकार ने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए. उनका कहना था कि सरकार ध्यान नहीं दे रही. इसके चलते ही ऐसा हादसा हो गया, जिसमें उनके बेटे की जान भी चली गई. उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की. अभिजीत का कहना था कि बेटे के पोस्टमार्टम के बाद वह अंतिम संस्कार भी कोटा में ही करने वाले हैं, क्योंकि इतनी दूर बॉडी ले जाना मुश्किल है. जवाहर नगर थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल ने बताया कि हादसे की जांच चल रही है. इस मामले में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.