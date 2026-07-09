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कॉर्बेट में दिखा दुर्लभ ग्रेटर पेंटेड स्नाइप का परिवार, पिता करता है चूजों की परवरिश

कॉर्बेट की कोसी नदी में अपने दो नन्हे चूजों के साथ नजर आया नर ग्रेटर पेंटेड स्नाइप, कॉर्बेट के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सुखद खबर

Greater Painted Snipe
कोसी नदी किनारे ग्रेटर पेंटेड स्नाइप का परिवार (फोटो सोर्स- Deep Rajwar)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 9, 2026 at 5:34 PM IST

4 Min Read
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रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर पेंटेड स्नाइप पक्षी (Greater Painted Snipe) अपने दो चूजों के साथ कैमरे में कैद हुआ है. इसे कोसी नदी क्षेत्र में इस पक्षी के सफल प्रजनन का पहला वैज्ञानिक प्रमाण माना जा रहा है. खास बात ये है कि बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मां नहीं, बल्कि पिता निभाता है. इस अनोखे दृश्य को प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने अपने कैमरे में कैद किया है.

अपने दो नन्हे चूजों के साथ नजर आया नर ग्रेटर पेंटेड स्नाइप: दरअसल, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप से बहने वाली कोसी नदी के रिंगोड़ा क्षेत्र के दलदली एरिया में एक ऐसा नजारा कैमरे में कैद हुआ है, जिसने पक्षी विशेषज्ञों और वन्यजीव प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने पहली बार दुर्लभ ग्रेटर पेंटेड स्नाइप के नर पक्षी को अपने दो नन्हे चूजों के साथ कैमरे में फिल्माया है.

कॉर्बेट में दिखा दुर्लभ ग्रेटर पेंटेड स्नाइप का परिवार (वीडियो सोर्स- Deep Rajwar)

यह नजारा बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि, अभी तक इस पक्षी को केवल देखने के दावे होते रहे थे, लेकिन पहली बार फोटो और वीडियो साक्ष्य के साथ ये साबित हुआ है कि ग्रेटर पेंटेड स्नाइप ने कोसी नदी के किनारे कॉर्बेट लैंडस्केप में घोंसला बनाया. इतना ही नहीं उसने अंडे दिए और सफलतापूर्वक बच्चों को जन्म भी दिया है.

Greater Painted Snipe
दुर्लभ ग्रेटर पेंटेड स्नाइप का परिवार (फोटो सोर्स- Deep Rajwar)

ग्रेटर पेंटेड स्नाइप को जानिए: इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम रोस्ट्रैटुला बेंगालेंसिस (Rostratula Benghalensis) है. जिसे ग्रेटर पेंटेड स्नाइप कहा जाता है. जो दलदली पक्षी है. खासकर अफ्रीका और दक्षिण एशिया (भारत समेत) के आर्द्रभूमि, दलदलों और घास के मैदानों में पाया जाता है. जो देखने में खूबसूरत होता है. मादा, नर से बड़ी होती है, जिसका रंग चमकीला और लाल-भूरा होता है. जबकि, नर का रंग हल्का भूरा होता है.

"इनका दिखना उत्तराखंड की जैव विविधता के लिए बड़ी उपलब्धि है. इस प्रजाति में प्रकृति का एक बेहद अनोखा नियम देखने को मिलता है. जिसमें मादा अंडे देने के बाद घोंसले को छोड़ देती है. जबकि, नर पक्षी अकेले ही इन अंडों की देखभाल करता है. बच्चों को बाहर निकालता है, फिर उनकी पूरी परवरिश भी करता है. खतरा महसूस होने पर पिता अपने चूजों को पंखों के नीचे छिपाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाता है."- दीप रजवार, प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार का दावा है कि कॉर्बेट और इसके लैंडस्केप में इस प्रजाति का यह पहला प्रमाणित फोटो और वीडियो रिकॉर्ड है. उनका कहना है कि यह उपलब्धि सिर्फ एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि कॉर्बेट का पारिस्थितिकी तंत्र आज भी संवेदनशील प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध करा रहा है.

"ग्रेटर पेंटेड स्नाइप कॉर्बेट लैंडस्केप में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है. जो मुख्य रूप से छोटे-छोटे घास वाले ग्रासलैंड और वेटलैंड क्षेत्रों में रहती है. इसकी आदत घास के बीच छिपे रहने की होती है, इसलिए यह सामान्यतः लोगों की नजर में कम आती है. इनका नजर आना, भविष्य में कॉर्बेट क्षेत्र के वेटलैंड संरक्षण और पक्षी विविधता के अध्ययन के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगी."- साकेत बडोला, निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व

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GREATER PAINTED SNIPE

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