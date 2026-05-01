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पुलिस कार्यप्रणाली से नाराज दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों का विरोध, पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़ा पानी की टंकी पर पीड़िता का ताऊ

पीड़िता के परिजनों ने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों को पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा.

Molestation victims family protest
पुलिस अधीक्षक कार्यालय. (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 2:14 PM IST

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दौसा: लवाण थाना क्षेत्र में 27 अप्रैल को हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई. इससे नाराज पीड़िता के परिजनों ने शुक्रवार को पहले जगसहायपुरा जीएसएस की बिजली आपूर्ति बंद करवा दी. इसके बाद पीड़िता का ताऊ पेट्रोल की बोतल लेकर गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. महिलाओं ने भी धरना दिया. सूचना पर थाना प्रभारी जगन्नाथ जाट मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं. पीड़िता की मां ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

लवाण थाना प्रभारी जगन्नाथ जाट ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे स्वयं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. टंकी पर चढ़े व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस परिजनों और ग्रामीणों के माध्यम से लगातार समझाइश कर रही है.

पढ़ें: स्कूल जाती नाबालिग का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म, गुस्साए लोगों ने फूंका आरोपियों का वाहन

ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इतने संवेदनशील मामले में भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते आरोपियों को पकड़ लिया जाता तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती. पीड़िता की मां ने भी मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई और हाथ जोड़कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की गुहार लगाई. परिजनों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और जब तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आते, उनका विरोध जारी रहेगा.

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FAMILY MEMBER CLIMBED ON WATER TANK
WOMEN ALSO STAGED A SIT IN
POLICE TRIED TO PERSUADE THEM
MOLESTATION VICTIMS FAMILY PROTEST

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