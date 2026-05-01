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पुलिस कार्यप्रणाली से नाराज दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों का विरोध, पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़ा पानी की टंकी पर पीड़िता का ताऊ

दौसा: लवाण थाना क्षेत्र में 27 अप्रैल को हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई. इससे नाराज पीड़िता के परिजनों ने शुक्रवार को पहले जगसहायपुरा जीएसएस की बिजली आपूर्ति बंद करवा दी. इसके बाद पीड़िता का ताऊ पेट्रोल की बोतल लेकर गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. महिलाओं ने भी धरना दिया. सूचना पर थाना प्रभारी जगन्नाथ जाट मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं. पीड़िता की मां ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

लवाण थाना प्रभारी जगन्नाथ जाट ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे स्वयं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. टंकी पर चढ़े व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस परिजनों और ग्रामीणों के माध्यम से लगातार समझाइश कर रही है.