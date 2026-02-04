ETV Bharat / state

हार्डकोर नक्सली धनी कोरसा से परिवार वालों ने की सरेंडर की अपील

नक्सली के परिवार वालों ने कहा, हथियार छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौटें. शासन की पुनर्वास नीति से सभी का जीवन बदल जाएगा.

सरेंडर की अपील
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 10:31 PM IST

बीजापुर: मिरतूर थाना इलाके में रहने वाले हार्डकोर नक्सली धनी कोरसा के परिवार वालों ने उससे सरेंडर की अपील की है. नक्सली धनी कोरसा के परिवार वालों ने भावुक अपील करते हुए कहा, हिंसा के रास्ते पर चलने का कोई फायदा नहीं होगा. शांति और सुखमय जीवन के लिए समाज की मुख्यधारा में लौटना बेहतर है. परिवार के लोग उसके सरेंडर कर वापस लौटने की राह देख रहे हैं.

हार्डकोर नक्सली के परिवार वालों ने की सरेंडर की अपील

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए नक्सली धनी कोरसा के परिजनों का कहना है कि धनी कोरसा पिछले कई वर्षों से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ है. वर्तमान में भी माओवादी पार्टी में सक्रिय रहकर काम कर रहा है. धनी कोरसा के भाई और भाभी ने ETV भारत से संपर्क कर अपनी पीड़ा साझा की. इस दौरान उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें भावुक होकर धनी कोरसा से आत्मसमर्पण करने और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की अपील की गई है.

सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय है धनी कोरसा

परिजनों ने कहा कि लंबे समय से परिवार उससे दूर है, जिससे न केवल माता-पिता बल्कि पूरे परिवार को गहरा मानसिक कष्ट झेलना पड़ रहा है. परिजनों ने अपने संदेश में कहा कि अब समय बदल चुका है, सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए कई जनहितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने पर पुनर्वास, सुरक्षा, रोजगार, आवास और सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है. ऐसे में धनी कोरसा के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वह हिंसा का मार्ग त्यागकर एक सामान्य, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन की शुरुआत करे.

शासन की नक्सल पुनर्वास नीति कर रही काम

धनी कोरसा के भाई ने भावुक स्वर में कहा कि “हम चाहते हैं कि वह सुरक्षित रहे, हमारे साथ रहे और समाज में सम्मान के साथ जीवन जिए. हथियार और जंगल का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है, जबकि मुख्यधारा में लौटकर वह अपने परिवार और समाज दोनों के लिए एक नई मिसाल बन सकता है.” वहीं धनी कोरसा की भाभी ने कहा कि परिवार आज भी उसकी राह देख रहा है और हर पल उसके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रहा है.

बस्तर में तेजी से बदल रहे हालात

धनी कोरसा के परिवार की ओर से जारी इस अपील को क्षेत्र में सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है. पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन, पुलिस और समाज के संयुक्त प्रयासों से कई लोग माओवादी संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, आज वे सामान्य जीवन जी रहे हैं. पुनर्वास नीति के तहत उन्हें रोजगार, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, जिससे उनका जीवन पटरी पर लौट रहा है.

सरेंडर करने वाले माओवादियों की संख्या में तेजी से हो रहा इजाफा

प्रशासन और समाज दोनों की ओर से लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है. शांति, संवाद और विकास ही क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग है. धनी कोरसा के परिजनों की यह भावुक अपील न केवल एक परिवार की पीड़ा को दर्शाती है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जो आज भी भटके हुए रास्ते पर हैं.

