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हाथी द्वारा वन गुर्जर को मारने के मामले में नया मोड़, परिजनों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार, नहीं मिलेगा मुआवजा!

हरिद्वार: जिले की श्यामपुर रेंज में जंगली हाथी द्वारा वन गुर्जर को पटककर मारने के मामले में नया मोड़ आ गया है. वन गुर्जरों ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. अपने धर्म के अनुसार नियमों का हवाला देते हुए मृतक के परिजनों ने शव को देने से इनकार कर दिया. वन विभाग ने भी शव को परिजनों को तो सौंप दिया है, लेकिन वन नियमों के अनुसार मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलेगा. नियमों के अनुसार मुआवजे के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता होती है.

हाथी द्वारा वन गुर्जर को पटककर मारने के मामले में नया मोड़: जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार वन विभाग की श्यामपुर रेंज के कांसवाली बीट क्षेत्र में गुरुवार सुबह जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई थी. हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया था. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय पुलिस को बुलाया गया और शव को कब्जे में लिया. मृतक की पहचान गुर्जर समुदाय के 65 वर्षीय एहसान पुत्र यूसुफ के रूप में हुई है, जो पास के ही गुर्जर बस्ती का रहने वाला था.

गुरुवार को हाथी ने वन गुर्जर को पटक कर मार डाला था: परिजनों के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे युसूफ अपने बेटे और एक पड़ोसी के साथ मोटरसाइकिल से आबादी क्षेत्र की ओर जा रहे थे. तभी जंगल में अचानक एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया. बेटा और पड़ोसी किसी तरह पेड़ पर चढ़कर बच गए. लेकिन युसूफ हाथी की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

शव के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही थी: घटना के बाद हाथी काफी देर तक घटनास्थल के आसपास डटा रहा. सूचना पर श्यामपुर रेंज अधिकारी विवेक जोशी, अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा गया. वहीं वन विभाग ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसा वन क्षेत्र के भीतर हुआ है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही थी. परिजन और गुर्जर समुदाय के लोग मुआवजे की मांग करने लगे. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय पुलिस को बुलाया गया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी चल ही रही थी कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया.