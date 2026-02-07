ETV Bharat / state

मृत पिता को जिंदा दिखाकर 7 साल डकारी पेंशन; लखनऊ विवि से रिटायर्ड था कर्मचारी

​​कैसरबाग इंस्पेक्टर अंजनी मिश्रा ने बताया कि शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 9:00 AM IST

लखनऊ: विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से सेवानिवृत्त एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिजनों द्वारा 7 साल तक फर्जी तरीके से पेंशन हड़पने का मामला सामने आया है. मृतक के बेटे और पोतों ने कथित तौर पर अनपढ़ रिश्तेदार को विभाग के सामने पेश करके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया और 2017 से 2023 तक पेंशन का लाभ उठाया.

​​कैसरबाग इंस्पेक्टर अंजनी मिश्रा ने बताया कि मृतक के भतीजे की शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि 7 साल में कुल कितनी राशि का गबन किया गया. क्या इस खेल में विभाग का भी कोई कर्मचारी शामिल था.

भतीजे की शिकायत पर खुला राज: इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा मृतक के भतीजे की शिकायत और आरटीआई से मिली जानकारी के बाद हुआ. इसके आधार पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या शिकायत की गई: बक्शी का तालाब निवासी आयुष कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके ताऊ पुतीलाल साल 2002 में रिटायर हुए थे. 23 दिसंबर 2017 को उनकी मृत्यु हो गई थी. आरोप है कि पुतीलाल के बेटे रामबहादुर और उनके तीन बेटों अभिषेक, विवेक और विशाल ने आर्थिक लाभ के लिए षड्यंत्र रचा और ताऊ को साल 2023 तक जीवित दर्शाकर पेंशन उठाते रहे​.

दूसरे ताऊ के अंगूठे का इस्तेमाल​: धोखाधड़ी की हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने अपने एक अन्य अनपढ़ ताऊ चुन्नीलाल को पुतीलाल बनाकर विभाग के सामने पेश कर दिया. आरोपियों ने चुन्नीलाल से फर्जी अंगूठा लगवाकर पेंशन का भुगतान जारी रखा. जब चुन्नीलाल को इस जालसाजी का पता चला, तो उन्होंने खुद विभाग को शपथ पत्र देकर पूरी सच्चाई उजागर की.

फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और पोर्टल से गायब रिकॉर्ड: ​पेंशन विभाग की जांच में कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं. आरोपियों ने पुतीलाल की मृत्यु की तीन अलग-अलग तिथियां दिखाईं हैं. धोखाधड़ी छिपाने के लिए एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया गया, जिसमें मृत्यु की तारीख 3 जनवरी 2023 दिखाई गई. जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई, तो पता चला कि वह प्रमाण पत्र सरकारी पोर्टल पर मौजूद ही नहीं है. उस पर किए गए हस्ताक्षर फर्जी हैं.

