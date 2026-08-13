आरक्षक सुरजीत कोड़ोपी के परिजनों को मिली 1 करोड़ की सहायता
30 जून 2025 को पानी में डूबने से आरक्षक की मौत हो गई थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 13, 2026 at 8:53 PM IST
कांकेर: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त प्रयास से दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार को बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत दिवंगत आरक्षक सुरजीत कोड़ोपी के परिवारवालों को 1 करोड़ की बीमा क्लेम राशि का चेक एसबीआई के अफसर और एसपी निखिल राखेचा के द्वारा प्रदान किया गया.
आरक्षक के परिवार को मिली 1 करोड़ की सहायता
छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय स्टेट बैंक के बीच हुए एमओयू के तहत पुलिस कर्मियों को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के माध्यम से विभिन्न बीमा एवं वित्तीय सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है. इसी योजना के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कांकेर निखिल राखेचा की उपस्थिति में भारतीय स्टेट बैंक कांकेर के शाखा प्रबंधक ऋषि कटियार एवं नरहरपुर शाखा प्रबंधक श्याम निराला ने दिवंगत पुलिसकर्मी के परिजन को सहायता राशि का चेक सौंपा गया.
रक्षित केंद्र कांकेर में पदस्थ थे सुरजीत
आरक्षक सुरजीत कोड़ोपी रक्षित केंद्र कांकेर में पदस्थ थे. 30 जून 2025 को पानी में डूबने से उनकी अप्राकृतिक मृत्यु हो गई थी. पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत उनके वैध उत्तराधिकारी को एक्सीडेंटल क्लेम के रूप में 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत हुई. इस मौके पर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने दिवंगत आरक्षक के परिवारवालों के प्रति संवेदना संवेदना जताते हुए सहायता राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा, परिवार के भविष्य और आवश्यक कार्यों के लिए सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी.
परिवार को फ्रॉड से सतर्क रहने की दी सलाह
एसपी निखिल राखेचा ने परिजनों को साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड से सतर्क रहने तथा किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने के लिए भी जागरूक किया. पुलिस अधीक्षक ने पुलिस विभाग के साथ सहयोग एवं संवेदनशील पहल के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को धन्यवाद दिया. एसपी ने कहा कि पुलिस सैलरी पैकेज जैसी योजनाएं एक्सीडेंटल परिस्थितियों में पुलिसकर्मियों के परिवारों को महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है. साथ ही जवानों में यह विश्वास मजबूत करती है कि संकट की स्थिति में उनके परिवार को संबंधित विभाग की ओर से आर्थिक मदद मिलेगी.
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