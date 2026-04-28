न्याय नहीं तो अनशन ही सही: 23 दिन में नहीं हुई गिरफ्तारी, घायल ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु
पुलिस अधिकारी अनशन स्थल पर पहुंचे और पीड़ित पक्ष को समझाया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
Published : April 28, 2026 at 4:13 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना जिले के भीवपुरा गांव में 4 अप्रैल को धारदार हथियारों से हुए जानलेवा हमले के 23 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. घायल शीशपाल के सिर में गहरी चोटें हैं और पैर फ्रैक्चर है, फिर भी न्याय से वंचित हैं. निराश होकर उन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है. पीड़ित परिवार पिछले 7 दिनों से एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर है और अब अनशन शुरू कर दिया है. प्रशासन ने गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, लेकिन परिवार का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते, धरना नहीं उठेगा. क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
पीड़ित पक्ष के रामकुमार जाट ने बताया कि शीशपाल जाट और रामकुमार अपने वाहन से घर लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों ने रास्ता रोककर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में शीशपाल गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके सिर में गहरी चोटें आईं और पैर में फ्रैक्चर हो गया. हमलावर उन्हें मृत समझकर मौके से फरार हो गए. घटना के अगले दिन 5 अप्रैल को मारोठ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. घायल शीशपाल ने न्याय नहीं मिलने से निराश होकर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है. उन्होंने एसडीएम के जरिये राष्ट्रपति को पत्र भेजा. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और गवाहों को धमका रहे हैं, जिससे भय का माहौल बना हुआ है.
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आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश: आमरण अनशन और एसडीएम कार्यालय पर ताला लगाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन धरना स्थल पर पहुंचा. सीओ कुचामन सिटी मुकेश चौधरी ने धरना उठाने तथा पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन पीड़ित परिवार ने गिरफ्तारी से पहले धरना नहीं उठाने की चेतावनी दे दी. धरना स्थल पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश की, लेकिन पीड़ित परिवार ने स्पष्ट किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा. सीओ चौधरी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह-जगह दबिश दी जा रही है. इस मामले में करीब चार टीमें गठित की गई हैं, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और जो धरने पर बैठे हैं, उनसे वार्ता की जा रही है.