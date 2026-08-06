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अलीगढ़ के बादल की पाकिस्तान से वापसी के लिए परिजनों ने लगाई गुहार, डीएम ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र

सजा पूरी होने के बाद भी पाकिस्तान के डिटेंशन सेंटर में बंद है अलीगढ़ का बादल बाबू

पाकिस्तान से बादल बाबू कब लौटेगा?
पाकिस्तान से बादल बाबू कब लौटेगा? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 10:51 AM IST

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अलीगढ़: पाकिस्तान में बंद अलीगढ़ के युवक बादल बाबू की भारत वापसी की उम्मीद एक बार फिर मजबूत होती दिखाई दे रही है. परिवार की गुहार पर अब अलीगढ़ जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है.

पाकिस्तान से वापसी के लिए परिजनों ने लगाई गुहार (Video Credit: ETV Bharat)

विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र: बुधवार को बादल बाबू के पिता कृपाल सिंह और अन्य परिजनों के साथ करणी सेना के प्रतिनिधियों ने अलीगढ़ के जिलाधिकारी अविनाश कुमार से मिलकर सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई. परिजनों की अपील को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और बादल बाबू की जल्द भारत वापसी सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है. प्रशासन की इस पहल के बाद परिवार को नई उम्मीद मिली है कि लंबे समय से बिछड़ा उनका बेटा जल्द अपने घर लौट सकेगा.

पाकिस्तान के डिटेंशन सेंटर में बंद है अलीगढ़ का बादल बाबू
पाकिस्तान के डिटेंशन सेंटर में बंद है अलीगढ़ का बादल बाबू (Photo Credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी से मुलाकात कर पूरी स्थिति से अवगत कराया. जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है. इससे परिवार की उम्मीदें बढ़ी हैं. हाल ही में उनकी बेटे से बातचीत हुई थी. बेटे ने बताया कि पहले की तुलना में उसकी तबीयत अब बेहतर है, लेकिन वह लगातार भारत लौटने की गुहार लगा रहा है. उसने फोन पर कहा कि उसे जल्द से जल्द अपने वतन वापस बुला लिया जाए.- कृपाल सिंह, बादल बाबू के पिता

पाक के डिटेंशन सेंटर में बंद है बादल: परिजनों ने बताया कि बादल बाबू अपनी एक वर्ष की सजा पूरी कर चुके हैं, बावजूद उन्हें पाकिस्तान के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. दरअसल, अलीगढ़ निवासी बादल दिसंबर 2024 में पाकिस्तान की रहने वाली सना रानी के बुलावे पर वहां पहुंचे थे. इसी दौरान उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया. बादल बाबू को एक वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने जनवरी 2026 में पूरा कर लिया. परिजनों का कहना है कि सजा पूरी होने के बावजूद उन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया है और पिछले कई महीनों से डिटेंशन सेंटर में रखा गया है.

करणी सेना और परिजनों ने की जिलाधिकारी से मुलाकात
करणी सेना और परिजनों ने की जिलाधिकारी से मुलाकात (Photo Credit: ETV Bharat)

पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन: इस पूरे मामले में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह भी परिवार के समर्थन में सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि बादल बाबू के पिता के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात की गई. जिलाधिकारी ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर शीघ्र कार्रवाई कराने का भरोसा दिया है और इस संबंध में पत्र भी भेजा है.

करणी सेना ने भी प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें बादल बाबू की जल्द से जल्द भारत वापसी की मांग की गई है. बादल बाबू अपनी निर्धारित सजा पूरी कर चुके हैं. ऐसे में पाकिस्तान सरकार को उन्हें भारत के हवाले कर देना चाहिए. आखिर किस कारण से उनकी रिहाई और भारत वापसी में देरी हो रही है.- ज्ञानेंद्र सिंह, करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

20 महीने से इंतजार: परिवार का कहना है कि बेटे को पाकिस्तान गए 20 महीने से अधिक समय हो चुका है और अब तक उसकी भारत वापसी नहीं हो सकी है. बादल बाबू के घर का माहौल बेहद भावुक है. माता-पिता सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार का कहना है कि आर्थिक और मानसिक रूप से वे पूरी तरह टूट चुके हैं. उन्हें केवल इस बात का इंतजार है कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की पहल के बाद उनका बेटा सुरक्षित अपने घर लौट आए.

वकील की तबीयत बिगड़ने से देरी: बादल के पिता के मुताबिक, पाकिस्तान में जो वकील उनके बेटे की ओर से पैरवी कर रहा था, उसकी मां की तबीयत खराब हो जाने के कारण अब वह प्रभावी तरीके से केस नहीं देख पा रहा है. इससे भी मामले की प्रक्रिया प्रभावित हुई है. पिता ने आरोप लगाया कि जिस पाकिस्तानी युवती सना रानी के बुलावे पर उनका बेटा पाकिस्तान गया था, उसने बाद में उसका साथ नहीं दिया. उनका कहना है कि यदि युवती उससे मिलने आती और उसका सहयोग करती, तो संभव है कि बादल बाबू को इतनी लंबी कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता. उन्होंने कहा कि बेटे ने नादानी में गलती की थी, लेकिन उसकी सजा पूरी हो चुकी है. अब उसे और अधिक समय तक डिटेंशन सेंटर में रखना उचित नहीं है.

पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से हाथ जोड़कर अपील की है कि पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर उनके बेटे की सुरक्षित वतन वापसी कराई जाए.

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