पंचकूला में गंभीर हालत में घायल बच्चे के परिजन पुलिस कार्रवाई के इंतजार में, 9 अक्टूबर को हादसे के बाद PGI चंडीगढ़ हुआ था रेफर
सेक्टर-20 लाइट पॉइंट पर 9 अक्टूबर हादसे में घायल बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि जीरकपुर में केस होने के बाद भी कार्रवाई नहीं.
Published : October 20, 2026 at 7:43 PM IST
पंचकूलाः स्कूल जाने के लिए मां के साथ स्कूटी पर निकले नौ साल के बच्चे को सेक्टर-20 लाइट पॉइंट पर एक एंडेवर गाड़ी ने टक्कर मार दी. हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे पहले पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया. घटना 9 अक्टूबर की बताई जा रही है.
बेहतर इलाज के इंतजार में परिवारः घायल बच्चे की पहचान बलटाना निवासी प्रशिव सिंह के रूप में हुई है. परिवार के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा उछलकर सड़क पर जा गिरा. हादसे के बाद से परिवार बच्चे के इलाज के साथ-साथ मामले में पुलिस कार्रवाई का इंतजार कर रहा है.
पिता का आरोप, जीरकपुर में उतारी गाड़ी की नंबर प्लेटः बच्चे के पिता मुकेश सिंह ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद एंडेवर गाड़ी का चालक जीरकपुर पहुंचा, जहां कथित तौर पर गाड़ी की नंबर प्लेट उतार दी गई. पिता का दावा है कि यह घटना सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है. उन्होंने पुलिस से फुटेज की जांच कर गाड़ी चालक की पहचान करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
केस दर्ज, परिवार को कार्रवाई का इंतजारः बच्चे के पिता के अनुसार, पंचकूला पुलिस ने 9 अक्टूबर को मामले में केस दर्ज किया था. हालांकि, उनका कहना है कि अब तक उन्हें पुलिस की कार्रवाई के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है. परिवार चाहता है कि "सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाए और हादसे के लिए जिम्मेदार चालक की पहचान की जाए. इस मामले में अब पुलिस जांच की स्थिति अहम है. पंचकूला पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी चालक की पहचान की जा रही है. जल्द ही आरोपी की पहचाना जायेगा.