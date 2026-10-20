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पंचकूला में गंभीर हालत में घायल बच्चे के परिजन पुलिस कार्रवाई के इंतजार में, 9 अक्टूबर को हादसे के बाद PGI चंडीगढ़ हुआ था रेफर

9 अक्टूबर को हादसे के बाद PGI चंडीगढ़ में घायल हुआ था रेफर ( ETV Bharat )

पंचकूलाः स्कूल जाने के लिए मां के साथ स्कूटी पर निकले नौ साल के बच्चे को सेक्टर-20 लाइट पॉइंट पर एक एंडेवर गाड़ी ने टक्कर मार दी. हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे पहले पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया. घटना 9 अक्टूबर की बताई जा रही है.

बेहतर इलाज के इंतजार में परिवारः घायल बच्चे की पहचान बलटाना निवासी प्रशिव सिंह के रूप में हुई है. परिवार के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा उछलकर सड़क पर जा गिरा. हादसे के बाद से परिवार बच्चे के इलाज के साथ-साथ मामले में पुलिस कार्रवाई का इंतजार कर रहा है.