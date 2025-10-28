छठ पर्व पर कोलकाता से बिहार आता है ये 72 सदस्यीय परिवार, 25 सालों से कर रहा छठ व्रतियों की सेवा
कोलकाता से 72 सदस्यीय सोनी परिवार हर साल रोहतास आकर छठ व्रतियों को प्रसाद, फल वितरित करता है. 30 साल पहले पूरी हुई थी मन्नत.
रोहतास: बिहार का छठ महापर्व न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि बिहार से बाहर बसे लोगों को भी अपनी ओर खींचता है. इस पर्व की आस्था इतनी गहरी है कि लोग दूर-दराज से आकर व्रतियों की सेवा करते हैं. कोलकाता से एक ऐसा ही परिवार हर साल रोहतास के डेहरी पहुंचता है, जिसमें 72 सदस्य शामिल हैं. ये सभी रिश्तेदार एक साथ मिलकर पूजा सामग्री, फल और प्रसाद का वितरण करते हैं, जो आस्था की अनोखी मिसाल पेश करता है.
मूल निवासी से कोलकाता तक का सफर: परिवार के सदस्य दीपू सोनी बताते हैं कि वे मूल रूप से डेहरी के रहने वाले हैं. करीब 30 साल पहले उनकी चौक पर ज्वेलरी की छोटी दुकान थी, लेकिन व्यवसाय नहीं चल पाया. आर्थिक तंगी के कारण परिवार कोलकाता चला गया. वहां बसने के बाद छठी मैया से मन्नत मांगी कि यदि रोजगार चल पड़े तो हर साल तन-मन-धन से व्रतियों की सेवा करेंगे.
“हम मूल रूप से डेहरी के रहने वाले हैं. आज से 30 साल पहले यहां चौक पर ज्वेलरी की छोटी सी दुकान थी. दुकान नहीं चली तो आर्थिक तंगी देखते हुए परिवार के संग कोलकाता जाकर बस गए. छठी मैया से मन्नत मांगी कि किसी तरह रोजगार चल पड़े तो हर साल तन-मन-धन से छठ व्रतियों की सेवा करेंगे. छठी मैया के आशीर्वाद से कोलकाता में व्यवसाय अच्छा चल पड़ा, घर में सुख-समृद्धि लौट आई.”-दीपू सोनी, परिवार के सदस्य
छठी मैया का आशीर्वाद और समृद्धि: दीपू सोनी के अनुसार, छठी मैया के आशीर्वाद से कोलकाता में उनका ज्वेलरी व्यवसाय अच्छा चलने लगा. घर में सुख-समृद्धि लौट आई, जिससे उनकी आस्था और मजबूत हो गई. तब से हर साल वे डेहरी आकर छठ व्रतियों के बीच प्रसाद, फूल-माला का वितरण करते हैं. इस सेवा से उन्हें गहरा सुकून मिलता है.
तैयारी और लगाव की मिसाल: परिवार की सदस्य हर्षा सोनी कहती हैं कि भले ही वे बिहार से बाहर हैं, लेकिन जन्मभूमि और कर्मभूमि से गहरा लगाव है. छठी मैया के आशीर्वाद से आज वे सुखी और संपन्न हैं. दीपावली के बाद से तैयारी शुरू हो जाती है। लाख परेशानियों के बावजूद छठ घाट पर पानी पिलाना, चाय और दातुन देना उनका वार्षिक कार्य है, जो मन को सुखद अनुभूति देता है.
“भले ही हम लोग बिहार से बाहर हैं लेकिन यहां जन्मभूमि व कर्मभूमि से बेहद लगाव है. यही कारण है कि छठी मैया के आशीर्वाद से हम सभी आज सुखी-संपन्न हैं. इसलिए हर साल लाख परेशानियां के बावजूद आकर छठ व्रतियों के बीच प्रसाद का वितरण करते हैं. छठ घाट पर जाकर पानी पिलाना, चाय देना, दातुन देना यह हर साल का कार्य है. इससे मन में सुखद अनुभूति होती है.”-हर्षा सोनी, परिवार की सदस्य
आस्था के आगे बाधाएं फीकी: सीमा सोनी बताती हैं कि परिवार के सभी सदस्य छठी मैया की आस्था से अभिभूत होकर एक-दूसरे से संपर्क करते हैं और ठान लेते हैं कि किसी तरह डेहरी आना है. कभी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन आस्था के आगे ये परेशानियां कम पड़ जाती हैं. किरण सोनी कहती हैं कि छठ महापर्व परिवार और रिश्तेदारों को जोड़ता है. पति, बच्चे, सास-ससुर, ननद-बहू सभी हर हाल में पहुंचते हैं और सेवा कर प्रसाद मांगते हैं.
“दीपावली के बाद से ही पूरी तैयारी शुरू हो जाती है. हम सभी परिवार के सदस्य छठी मैया की आस्था से अभिभूत होकर एक-दूसरे से संपर्क स्थापित कर बस ठान लेते हैं कि किसी तरह यहां आना है.”-सीमा, परिवार की सदस्य सोनी
महापर्व का समापन: चार दिवसीय छठ महापर्व का चौथा दिन उगते भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है. इस परिवार की कहानी छठ की महिमा को दर्शाती है, जो दूरियों को मिटाकर लोगों को एकजुट करती है. कोलकाता लौटने से पहले वे सेवा कर प्रसाद लेते हैं, जो उनकी आस्था की निरंतरता का प्रतीक है.
