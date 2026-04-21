खैरागढ़ में सामाजिक बहिष्कार झेल रहा 200 लोगों का परिवार, अब लगाई कलेक्टर से गुहार
अंतिम संस्कार में जाने के लिए शख्स को 3 हजार, दूसरे को ससुराल के कार्यक्रम में जाने के लिए 10 हजार समाज को देने पड़े.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 21, 2026 at 6:30 PM IST
खैरागढ़: छुईखदान गंडई जिले के वनांचल क्षेत्र से एक दुखद मामला सामने आया है. यहांं सामाजिक गुटबाजी ने इंसानियत के तकाजे को भी पीछे छोड़ दिया. दरअसल, पूनाराम सिन्हा के लिए अपने ससुर की अंतिम विदाई देना भी आसान नहीं रहा. जनवरी 2026 में ससुर के निधन पर उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोक दिया गया. कारण सिर्फ इतना था कि उन्होंने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया था. अंतत उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 3000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा था.
200 लोग झेल रहे सामाजिक बहिष्कार का दंश
पूनाराम अकेले नहीं हैं, ऐसे करीब 200 परिवार हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ प्रांत कलार सिन्हा समाज से जुड़ने के कारण चंदनहा कलार समाज के पदाधिकारियों द्वारा सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है. इन परिवारों पर न केवल हुक्का-पानी बंद किया गया है, बल्कि उनसे अवैध वसूली और मानसिक प्रताड़ना भी की जा रही है.
पीड़ितों ने बताई अपनी तकलीफ
उन्ही पीड़ितों में से एक भुनेश्वर सिन्हा को ससुराल के कार्यक्रम में शामिल होने पर 10000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया. वहीं, दुवासू और टूम्मन सिन्हा से भी शुद्धिकरण के नाम पर रकम मांगी जा रही है. पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें समाज में वापस शामिल करने के लिए मुंडन कराने, माफी मांगने और भोज देने जैसी शर्तें थोपी जा रही हैं.
कलेक्टर से मांगी मदद
आरोप है कि साल 2023 में इन परिवारों ने शिक्षा और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से मुख्यधारा के समाज में विलय किया था. इसी के बाद से विवाद शुरू हुआ और बहिष्कार की स्थिति बन गई. मंगलवार को जिला अध्यक्ष दीनदयाल सिन्हा के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि यह न केवल सामाजिक अन्याय है बल्कि उनके मूल अधिकारों का भी हनन है. अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है.
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