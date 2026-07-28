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प्रभात मेहता अपहरण हत्याकांड: परिजनों ने एसपी से की मुलाकात, पुलिस ने शुरू की हाई लेवल जांच

पलामूः जिले के पाटन थाना क्षेत्र के सहदेवा में हुए प्रभात कुमार मेहता अपहरण और हत्याकांड में पुलिस ने हाई लेवल जांच शुरू की है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई इलाकों में छापेमारी कर रही है. इधर अपहरण हत्याकांड के मामले में परिजनों ने पलामू एसपी कपिल चौधरी से मुलाकात की है. परिजनों ने पुलिस को एक आवेदन दिया है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिएः परिजन

प्रभात मेहता के रिश्तेदार लव मेहता ने कहा कि पुलिस को एक आवेदन दिया गया है जिनमें कई नामों का जिक्र है. परिवार को पलामू पुलिस पर पूरा भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा. मृतक प्रभात मेहता के भाई मनीष मेहता ने बताया कि पलामू एसपी से मुलाकात हुई है और उन्हें मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है. घटना को अंजाम देने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए.

जानकारी देते परिजन (Etv Bharat)

अपहरण के बाद हत्या की गई थी

उन्होंने कहा कि शुरुआत में घटना को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया था लेकिन अब सब कुछ ठीक है. परिवार ने कन्फ्यूजन के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए और एसपी ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. याद रहे कि दरअसल 24 जुलाई को प्रभात कुमार मेहता का अपहरण हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी.