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शादी वाले घर में पसरा मातम: भाई के विवाह में आए युवक की सड़क हादसे में मौत, भड़के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में की तोड़फोड़

शादी वाले घर में पसरा मातम: भाई के विवाह में आए युवक की सड़क हादसे में मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव: उन्नाव जिले के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने हंसते-खेलते परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. पिपरी गांव मोड़ के पास हुए इस एक्सीडेंट में 40 वर्षीय रामू पासी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर जैसे ही घर पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया. इस घटना से मृतक के परिवार सहित पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

ग्रामीणों के अनुसार कुंवारिया खेड़ा निवासी 40 वर्षीय रामू पासी पुत्र छेदी पासी, दिल्ली में नौकरी करता था. वह हाल ही में अपने छोटे भाई सुशील की शादी में शामिल होने के लिए घर आया था. बीती 27 अप्रैल को ही सुशील का विवाह बड़े धूमधाम और रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ. घर में अभी खुशियों का माहौल था, लेकिन बुधवार रात हुए इस हादसे ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया.

ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक में भिंड़त





बताया जा रहा है कि शादी के बाद रामू अपने जीजा को छोड़ने के लिए बनी गांव गया था. बुधवार रात वह बाइक से वापस अपने घर लौट रहा था. तभी पिपरी गांव मोड़ के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उसे चपेट में ले लिया. हादसा इतना भीषण था कि रामू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी. उसके बाद घटना स्थल पर पहुंची गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.