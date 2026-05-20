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जंगल में शव मिलने पर भड़के ग्रामीण; शव रखकर लगाया जाम

परिजनों की मांग है कि मामेले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए.

ग्रामीण की हत्या का आरोप
ग्रामीण की हत्या का आरोप (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 9:21 AM IST

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संभल: जिले के एक गांव के जंगल में मंगलवार को एक ग्रामीण का शव मिला. मृतक की पहचान 38 वर्षीय दिनेश पुत्र ताराचंद के रूप में हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है. इसके बाद महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी के आगे लेटकर प्रदर्शन किया. परिजनों की मांग है कि मामेले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए.

जानकारी के अनुसार, पूरा मामला जनपद संभल की गुन्नौर तहसील के थाना जुनावई क्षेत्र के गांव एहरौला नवाजी का है. मंगलवार की मध्यरात्रि गांव के जंगल में अवैध खनन चल रहा था. वहां दिनेश का शव मिला. दिनेश अपने 11 वर्षीय बेटे अंकित के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में जंगल से बालू लेने गया था.

इसी दौरान वहां विवाद हो गया. आरोप है कि बेटे के सामने ही दबंगों ने दिनेश के साथ बेरहमी से मारपीट की. पिता को पिटता देख बेटा डरकर मौके से भाग आया, जबकि आरोपी दिनेश को अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हो गए. बाद में परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब-तक दिनेश की मौत हो चुकी थी.

संभल में ग्रामीण की हत्या का आरोप (Video Credit: ETV Bharat)

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मंगलवार शाम करीब पांच बजे पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर गांव पहुंचे और सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. सूचना मिलते ही थाना जुनावई पुलिस मौके पर पहुंची. इसके अलावा थाना बबराला पुलिस और पुलिस लाइन से 30 से अधिक पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया. मौके पर करीब 400 से अधिक लोग मौजूद रहे.

पुलिस करीब दो घंटे तक परिजनों को समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन परिजन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे थे.

मृतक का भतीजा पप्पू ने बताया कि चाचा जंगल में बालू लेने गए थे, फिर वह अपने खेत पर आ गए. खनन वाले ट्रैक्टर उनके खेत के रास्ते से निकलते थे. बालू ठेकेदार ने फिर उन्हें वापस बुलायाय वहां चाचा को ट्रैक्टर से नीचे खींचकर गिराया दिया. इसके बाद लोहे की रॉड चाचा की पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई. हम आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहते हैं.

थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि एक ग्रामीण का शव मिला था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था. परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है. उनकी तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जाएगी. वहीं, गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.

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