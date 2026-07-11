युवती संदिग्ध मौत मामला: सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठा पीड़ित परिवार
प्रतापनगर क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने दिया धरना.
Published : July 11, 2026 at 5:34 PM IST
जयपुर: प्रतापनगर क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. मामले में निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग को लेकर शनिवार को पीड़ित परिवार भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया. परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या है और अब तक मामले में न्याय नहीं मिला है. धरने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और अशोक नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिवार अपनी मांगों पर अड़ा रहा.
मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा: पिछले दिनों प्रतापनगर स्थित एक अपार्टमेंट में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. शुरुआती जांच में मामले को आत्महत्या से जोड़कर देखा गया, लेकिन पीड़ित परिवार ने शुरू से ही हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. परिजनों का कहना है कि घटना से पहले और बाद की कई परिस्थितियां संदिग्ध हैं, जिनकी गंभीरता से जांच नहीं की गई.
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महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जांच की मांग: परिजनों का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की गहन जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके. परिवार का कहना है कि घटना के बाद से वे लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं. इस दौरान कई बार कैंडल मार्च, धरना-प्रदर्शन और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी कारण उन्होंने भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर धरना देकर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई.
निष्पक्ष जांच का भरोसा: धरने के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि परिवार की बात को गंभीरता से सुना गया है और उनकी मांगों से संबंधित विषय को उचित स्तर तक पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े. वहीं, पुलिस अधिकारियों ने भी परिजनों से बातचीत कर धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन परिवार का कहना था कि जब तक मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जाते और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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