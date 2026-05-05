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बाघमारा सीएचसी में नवजात की मौत, परिजनों का आरोप ऑक्सीजन के अभाव में गई जान

धनबाद के बाघमारा सीएचसी में एक नवजात की मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Newborn girl died at CHC
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धनबाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
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धनबादः जिले के बाघमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक नवजात की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी जिसके चलते बच्ची की जान चली गई.

दूसरे अस्पताल में मृत घोषित किया गया

अस्पताल में डिलीवरी हो जाने के बाद नवजात बच्ची को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, डॉक्टरों ने नवजात की हालत देखकर दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया. जब तक नवजात को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजन और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्रभारी के बयान (Etv Bharat)

सूचना पाकर पहुंची पुलिस

परिजनों ने आरोप लगाया कि सीएचसी परिसर में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण नवजात की मौत हुई है. इसे लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में नवजात का शव रखकर दोषी चिकित्सक व अस्पताल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और हंगामा शुरू कर दिया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची बाघमारा पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराते हुए लिखित शिकायत करने पर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

नवजात को टोटो में लेकर दूसरे अस्पताल पहुंचे परिजन

परिजनों ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा ऑक्सीजन के अभाव में जैसे ही नवजात को दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही गयी, उसी समय परिजनों द्वारा सरकारी एंबुलेंस उपलब्ध कराने की गुहार लगाई गई, लेकिन एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराया गया. मजबूरन नवजात को टोटो में लेकर जब तक दूसरे अस्पताल पहुंचे वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव लेकर चले गए

सीएचसी प्रभारी डॉ. श्रीनाथ ने कहा कि नवजात की मौत होने की सूचना पाते ही अस्पताल पहुंचे. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ऑक्सीजन मौजूद था. किन कारणों से नवजात की मौत हुई है, उसकी गहन जांच शुरू कर दी गई है.

इधर, परिजनों ने कहा कि पुलिस द्वारा जब नवजात का पोस्टमार्टम कराने की बात कही गयी तो परिजन ने ऐसा करने से मना कर दिया और बिना पोस्टमार्टम कराए नवजात का शव लेकर अस्पताल से चले गए.

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