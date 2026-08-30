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पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सांप काटे मरीज को लौटाया, जिला अस्पताल में बची जान

सांप काटने पर सीएचसी पहुंचे परिजन, नहीं मिला इलाज, जिला अस्पताल पहुंचने के बाद शुरू हो सका ट्रीटमेंट

वाराणसी में युवक को सांप ने काटा
वाराणसी में युवक को सांप ने काटा (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 4:57 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी: बारिश का सीजन और सांप काटने के मामले सामने आते हैं और ऐसे में सरकार लगातार अस्पतालों में ऐसे मरीजों को तत्काल सुविधा देने की बात करती है, जिससे उनकी जिंदगी बचाई जा सके, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सीएचसी शिवपुर में एक स्नेक बाइट का मरीज शनिवार देर परिजन लेकर पहुंचे तो यहां मौजूद मेडिकल स्टाफ ने ना ही उनकी मदद की नहीं इलाज दिया, जिसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी. हालांकि बाद में मरीज को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज शुरू हुआ. फिलहाल इस मामले में अब तक आधिकारिक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

सीएचसी में एंटी वेनम डोज उपलब्ध नहीं: मरीज के परिजन अक्षय मिश्रा ने बताया कि शनिवार देर रात सांप काटने के बाद वह अपने भाई आदर्श मिश्रा को पास के सीएचसी शिवपुर में लेकर पहुंचे थे. इस दौरान यहां मौजूद एक नर्स ने इलाज न करने की बात कही, उसके बाद सीएचसी में एंटी वेनम डोज उपलब्ध न होने की भी बात कहीं, जिसके बाद परिजन तत्काल मरीज को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. जहां उसका इलाज शुरू हुआ.

मरीज के परिजन अक्षय मिश्रा ने बताया कि आदर्श की हालत बिगड़ने लगी थी तो वहां पर उसे इलाज नहीं मिला, जिसके बाद वह लोग बेहद डरी हुई हालत में उसे लेकर वहां से जिला अस्पताल के लिए भागे. उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन बाद में जिला अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली.

सीएचसी 30 बेड का एक अस्पताल: परिजनों का कहना था कि यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि शिवपुर सीएचसी 30 बेड का एक अस्पताल है, लेकिन वहां रात के वक्त कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था और स्टाफ को तकनीकी और इलाज की जानकारी ही नहीं थी. घटना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ाने की स्थिति उजागर करने के लिए काफी है. अस्पताल में एंटी वेनम डोज की कमी और डॉक्टर के अनुपस्थित भी सवाल खड़े करती है. ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले को गंभीरता से ले.

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सांप काटे मरीज को लौटाया (Video Credit; ETV Bharat)
इस प्रकरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमपी सिंह का कहना है कि प्रकरण संज्ञान में है, जो भी दोषी होगा उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी. एंटी वेनम डोज की उपलब्धता अस्पताल में है, उसके बाद भी मरीज की इलाज कैसे नहीं हुई. यह जांच का विषय है.

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